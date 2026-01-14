Jurnal Antena Sport | Și campioana e pe minus - Antena Sport

Închide meniul
Terenul e pregătit și nu e nevoie de patine. Se acceptă doar crampoane”, e ironia celor de la FC Argeș pentru FCSB, campioana care a amenințat că nu se prezintă dacă terenul e înghețat.

20:42
Răzvan Lucescu, victorie uriaşă! S-a calificat în semifinalele Cupei Greciei după ce PAOK a învins-o pe Olympiacos
20:31
VIDEODennis Man a marcat din nou pentru PSV, însă a fost schimbat. Motive de îngrijorare pentru internaționalul român
20:18
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Tottenham, transfer de 40 de milioane
20:02
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu, după oferta primită de Dinamo pentru Cătălin Cîrjan. Anunț despre viitorul jucătorului
19:44
LIVE SCORENapoli – Parma 0-0. Inter – Lecce (21:45) Cristi Chivu vrea să-și mențină avansul în fruntea campionatului
19:30
Andrei Nicolescu a confirmat transferul lui Matteo Duțu la Dinamo. Toate detaliile mutării
