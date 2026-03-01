Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham - Tottenham! Fundaşul român a fost al doilea cel mai bun jucător de la Spurs - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham – Tottenham! Fundaşul român a fost al doilea cel mai bun jucător de la Spurs

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 18:11

Igor Tudor şi Radu Drăguşin / Profimedia

Radu Drăguşin a evoluat timp de 90 de minute în Fulham – Tottenham 2-1. Fundaşul român a fost schimbat de Igor Tudor în minutul 90 şi în locul său a intrat Kevin Danso. În ciuda înfrângerii, dar şi a momentului controversat din debutul partidei, internaţionalul român a făcut o partidă bună.

Harry Wilson a deschis scorul în minutul 7, atunci când oaspeţii au cerut fault la împingerea lui Jimenez la Drăguşin. Iwobi a majorat diferenţa în minutul 34, cu o execuţie superbă. Richarlison a redus din diferenţă în minutul 66, dar Spurs nu a reuşit să înscrie şi golul egalizator.

Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham – Tottenham!

Radu Drăguşin a fost al doilea cel mai bun jucător al celor de la Spurs, primind nota 7.0 din partea celor de la flashscore.com. Peste el, din echipa lui Igor Tudor, a fost doar Richarlison, marcatorul golului oaspeţilor, cu nota 7.4.

Fundaşul român a avut şi o şansă bună de a marca, în minutul 38. În urma unui corner, mingea a ajuns la Drăguşin, care a şutat peste poartă, după ce s-a lăsat prea mult pe spate.

În minutul 7, la golul marcat de Harry Wilson, Jimenez l-a împins pe Drăguşin, care nu a mai putut ajunge la minge. Arbitrul a validat golul şi nici intervenţia VAR nu a schimbat scorul de pe tabelă, spre nemulţumirea antrenorului Igor Tudor.

Faza i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, ţinând cont că Spurs a avut un gol anulat pentru o fază asemănătoare la derby-ul nordului Londrei cu Arsenal, atunci când Kolo Muani a înscris, dar golul său a fost anulat pentru un fault asupra lui Gabriel Magalhaes pe finaul primei reprize.

Tottenham a ajuns la patru înfrângeri la rând în Premier League şi este pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar 4 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat în acest moment de West Ham.

