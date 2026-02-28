Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie - Antena Sport

Meci cu intensitate de playoff decis în prelungiri la prima întâlnire în Oklahoma City între cele două echipe care au oferit o serie ce a necesitat meci decisiv în playoff-ul precedent. Oklahoma City s-a impus cu 127-121.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Shai Gilgeous-Alexander revenit pe parchet dupa nouă meciuri în care a absentat din cauza unei accidentări la abdomen, Thunder au intors un deficit de 16 puncte, cea mai mare răsturnare pentru campionii en-titre în actuala stagiune, şi au câştigat în prelungiri, acolo unde SGA, cel mai bun marcator de la gazde cu 36 puncte, nu a mai jucat fiind restricţionat la minute de echipa medicala având în vedere perioada lungă de pauză.

Denver Nuggets – Oklhaoma City Thunder 121-127

Jamal Murray a fost cel mai bun marcator al meciului, cu 39 puncte. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 22-lea triple double al sezonului, 23 puncte, 17 recuperări, 14 pase decisive.

Pentru OKC, Chet Holmgern a avut o evoluţie “monstruoasă” sub panou şi a terminat cu 15 puncte şi 21 recuperări (record al carierei).

Jocul a fost foarte fizic incă de la început, iar lucrurile au degenerat cu opt minute înainte de finalul sfertului patru, când Lu Dort a intrat “murdar” la Nikola Jokic, sârbul fiind apoi la un pas de bătaie cu Jaylin Williams. Dort a fost descalificat direct pentru acea lovitură nesportivă, primind direct fault flagrant de tipul 2.