Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121-127. Intensitate de play-off într-un meci superb. Jokic, la un pas de bătaie - Antena Sport

Meci cu intensitate de playoff decis în prelungiri la prima întâlnire în Oklahoma City între cele două echipe care au oferit o serie ce a necesitat meci decisiv în playoff-ul precedent. Oklahoma City s-a impus cu 127-121.
Cu Shai Gilgeous-Alexander revenit pe parchet dupa nouă meciuri în care a absentat din cauza unei accidentări la abdomen, Thunder au intors un deficit de 16 puncte, cea mai mare răsturnare pentru campionii en-titre în actuala stagiune, şi au câştigat în prelungiri, acolo unde SGA, cel mai bun marcator de la gazde cu 36 puncte, nu a mai jucat fiind restricţionat la minute de echipa medicala având în vedere perioada lungă de pauză.
Denver Nuggets – Oklhaoma City Thunder 121-127
Jamal Murray a fost cel mai bun marcator al meciului, cu 39 puncte. Nikola Jokic şi-a trecut în cont al 22-lea triple double al sezonului, 23 puncte, 17 recuperări, 14 pase decisive.
Pentru OKC, Chet Holmgern a avut o evoluţie “monstruoasă” sub panou şi a terminat cu 15 puncte şi 21 recuperări (record al carierei).
Jocul a fost foarte fizic incă de la început, iar lucrurile au degenerat cu opt minute înainte de finalul sfertului patru, când Lu Dort a intrat “murdar” la Nikola Jokic, sârbul fiind apoi la un pas de bătaie cu Jaylin Williams. Dort a fost descalificat direct pentru acea lovitură nesportivă, primind direct fault flagrant de tipul 2.
Oklahoma City rămâne lider în Vest, la două meciuri peste San Antonio, în timp ce Denver împarte acum poziţiile 4-5 cu Minnesota, cele două echipe având bilanţ identic înainte de o dispută directă care se vede duminică, de la 22:30 in AntenaPLAY.
Tot în AntenaPLAY, în această noapte se joacă duelul californian Golden State Warriors – Los Angeles Lakers, de la 3:30.
