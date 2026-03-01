Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu - Antena Sport

Închide meniul
Campionatul Mondial 2026 | Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu

Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 18:58

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci/ Profimedia

Iran este reticentă în acest moment în privința participării la Cupa Mondială din America de Nord după declanșarea războiului din Orient, iar o națională care ar putea beneficia de o eventuală decizie radicală a țării este reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu.

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene din partea Iranului. În noaptea dinspre sâmbătă și duminică, a fost anunțată moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Toate detaliile despre războiul din Orientul Mijlociu sunt pe observatornews.ro!

Cum ar putea ajunge Emiratele Arabe Unite să mai aibă o șansă la Mondial

Încă de dinainte ca omul care conducea țara din Orientul Mijlociu să moară, președintele Federaței Iraniene de Fotbal spunea că șansele ca naționala să mai participe la turneul final din vară sunt puțin probabile. Reprezentativa țării islamice urma să joace toate cele trei meciuri din grupa ei în Statele Unite ale Americii, contra Belgiei, Egiptului și Noii Zeelande.

În cazul în care Iran ajunge să se retragă de la Cupa Mondială, atunci forul mondial se va vedea nevoită să aducă o altă națională din AFC (Confederația de Fotbal din Asia) în locul ei, iar cel mai bine clasată în acest sens e Irak, care era calificată la barajul intercontinental. “Leii din Mesopotamia” urmau să dea pe 31 martie peste Bolivia sau Surinam.

În cazul în care acest scenariu ar deveni realitate, atunci Irak ar lua locul Iranului la Mondial, moment în care apar două scenarii. Fie locul pentru turneul final va fi ocupat de câștigătoarea duelului dintre Bolivia și Surinam, fie în locul Irakului de la baraj va fi preluat de altă țară asiatică, iar cea mai îndreptățită este cea a Emiratelor Arabe Unite.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a pierdut barajul contra “leilor din Mesopotamia” care ar fi trimis-o la play-off-ul intercontinental și în plus, este și cel mai bine clasată țară din AFC care nu e la Mondial sau la baraj.

Ce se întâmplă dacă Iran își anunță retragerea după baraj

În acest caz, una dintre Iran, Bolivia sau Surinam va fi deja calificată la turneul final din America de Nord, iar FIFA va trebui să desemneze o altă țară care să ia locul Iranului.

Din nou, Emiratele Arabe Unite ar fi avantajate, pentru că sunt cel mai bine clasată națională din confederația lor care nu s-au calificat la Mondial.

Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada va fi transmisă în Universul Antena.

