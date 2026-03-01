Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu - Antena Sport

Iran este reticentă în acest moment în privința participării la Cupa Mondială din America de Nord după declanșarea războiului din Orient, iar o națională care ar putea beneficia de o eventuală decizie radicală a țării este reprezentativa Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu.

Dimineața zilei de sâmbătă a fost marcată de startul unui nou război, SUA și Israel lansând un atac asupra Iranului având drept scop schimbarea regimului de la Teheran. Conflictul s-a extins rapid în regiune, iar în state precum Qatar, Kuwait, EAU, Bahrain, Iordania și Arabia Saudită au fost raportate explozii și atacuri aeriene din partea Iranului. În noaptea dinspre sâmbătă și duminică, a fost anunțată moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Cum ar putea ajunge Emiratele Arabe Unite să mai aibă o șansă la Mondial

Încă de dinainte ca omul care conducea țara din Orientul Mijlociu să moară, președintele Federaței Iraniene de Fotbal spunea că șansele ca naționala să mai participe la turneul final din vară sunt puțin probabile. Reprezentativa țării islamice urma să joace toate cele trei meciuri din grupa ei în Statele Unite ale Americii, contra Belgiei, Egiptului și Noii Zeelande.

În cazul în care Iran ajunge să se retragă de la Cupa Mondială, atunci forul mondial se va vedea nevoită să aducă o altă națională din AFC (Confederația de Fotbal din Asia) în locul ei, iar cel mai bine clasată în acest sens e Irak, care era calificată la barajul intercontinental. “Leii din Mesopotamia” urmau să dea pe 31 martie peste Bolivia sau Surinam.