Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” - Antena Sport

Daniel Pancu a reușit imposibilul la CFR Cluj, echipa aflându-se într-o situație dezastruoasă înainte de instalarea acestuia pe bancă. Ardelenii au înregistrat zece victorii consecutive și s-au calificat în play-off, după un meci cu scandal la Ovidiu.

A doua zi, tehnicianul clubului din Gruia a aruncat „bomba” și a transmis că nu exclude o despărțire de multipla campioană a României la finalul acestui sezon.

Daniel Pancu nu exclude plecarea de la CFR Cluj

Nu este liniște la CFR Cluj, chiar și după ce Daniel Pancu a calificat echipa în play-off. Deși Neluțu Varga a vorbit la superlativ despre contribuția adusă de tehnicianul român, antrenorul a venit cu un scenariu șocant.

Concret, fostul selecționer al naționalei sub 21 de ani a României a anunțat că ia în calcul în orice moment despărțirea de clubul din Gruia, având o viziune distinctă față de cea a conducerii.

„(n.r. Se pune problema să nu continui cu CFR Cluj din vară?) Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele.