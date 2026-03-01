Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”

Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 11:55

Comentarii
Daniel Pancu aruncă bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”

Daniel Pancu / Colaj Antena Sport

Daniel Pancu a reușit imposibilul la CFR Cluj, echipa aflându-se într-o situație dezastruoasă înainte de instalarea acestuia pe bancă. Ardelenii au înregistrat zece victorii consecutive și s-au calificat în play-off, după un meci cu scandal la Ovidiu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

A doua zi, tehnicianul clubului din Gruia a aruncat „bomba” și a transmis că nu exclude o despărțire de multipla campioană a României la finalul acestui sezon.

Daniel Pancu nu exclude plecarea de la CFR Cluj

Nu este liniște la CFR Cluj, chiar și după ce Daniel Pancu a calificat echipa în play-off. Deși Neluțu Varga a vorbit la superlativ despre contribuția adusă de tehnicianul român, antrenorul a venit cu un scenariu șocant.

Concret, fostul selecționer al naționalei sub 21 de ani a României a anunțat că ia în calcul în orice moment despărțirea de clubul din Gruia, având o viziune distinctă față de cea a conducerii.

„(n.r. Se pune problema să nu continui cu CFR Cluj din vară?) Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele. 

Reclamă
Reclamă

Așa a fost, un club de campioni. Pe toată lumea interesează să câștigi, nu contează cum o faci, suntem diferiți aici. Se poate întâmpla oricând ceva care să ducă la lucruri mai puțin plăcute. (n.r. adică la despărțire te referi?) Da, normal, normal, la despărțire”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.

Daniel Pancu: „Aici nu are nimeni răbdare”

„(n.r. Unde nu sunteți compatibili?) Mie îmi place ca echipa să marcheze goluri, să dezvolt jucătorii, să fiu ofensiv, chiar cu riscul de a pune fundașii în situații de a juca unu contra unu. Aici, am spus-o după meciul cu Oțelul, în care nu am înțeles nimic. După minutul 20 eram cu un om în plus și am fost dominați. Galați a avut ocazii mari, ne-au dominat.

Au fost lucruri care mă depășeau, doar că veneau din conservarea rezultatului. Dar lucrurile s-au schimbat. Echipa cu mine a marcat în toate jocurile, exceptând eșecul cu FC Argeș de la Mioveni.

A dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietateA dat 1 milion $ pe o casă pe care a văzut-o doar pe internet, în Italia. Ce a găsit pe proprietate
Reclamă

Mă aștept să jucăm bine 2-3 jocuri la rând, să pierdem, și să ne despărțim. Aici nu are nimeni răbdare. Asta e cultura clubului și, probabil, acolo se va ajunge”, a sintetizat antrenorul.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, declarație șoc: „Eu și CFR Cluj nu suntem compatibili. Ne putem despărți după 3 meciuri!”. Exclusiv
12:37
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”
11:40
Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB
11:39
Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei
11:21
Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu
11:18
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”
10:54
EXCLUSIVGică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 4 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională 5 FotoDan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro! 6 Gigi Becali a intrat în direct și a anunțat o decizie radicală după erorile de arbitraj de la Farul – CFR: „Nu ne mai prezentăm”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial