Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” - Antena Sport

Daniel Pancu a reușit imposibilul la CFR Cluj, echipa aflându-se într-o situație dezastruoasă înainte de instalarea acestuia pe bancă. Ardelenii au înregistrat zece victorii consecutive și s-au calificat în play-off, după un meci cu scandal la Ovidiu.
A doua zi, tehnicianul clubului din Gruia a aruncat „bomba” și a transmis că nu exclude o despărțire de multipla campioană a României la finalul acestui sezon.
Daniel Pancu nu exclude plecarea de la CFR Cluj
Nu este liniște la CFR Cluj, chiar și după ce Daniel Pancu a calificat echipa în play-off. Deși Neluțu Varga a vorbit la superlativ despre contribuția adusă de tehnicianul român, antrenorul a venit cu un scenariu șocant.
Concret, fostul selecționer al naționalei sub 21 de ani a României a anunțat că ia în calcul în orice moment despărțirea de clubul din Gruia, având o viziune distinctă față de cea a conducerii.
„(n.r. Se pune problema să nu continui cu CFR Cluj din vară?) Vara e departe. E departe rău. E un club cu mare presiune, cu mare presiune pe antrenori. E un club unde, vă spun sincer, ca viziune a mea, nu prea suntem compatibili. Suntem compatibili ca mentalitate. Ei analizează doar rezultatele.
Așa a fost, un club de campioni. Pe toată lumea interesează să câștigi, nu contează cum o faci, suntem diferiți aici. Se poate întâmpla oricând ceva care să ducă la lucruri mai puțin plăcute. (n.r. adică la despărțire te referi?) Da, normal, normal, la despărțire”, a declarat Daniel Pancu, potrivit fanatik.ro.
Daniel Pancu: „Aici nu are nimeni răbdare”
„(n.r. Unde nu sunteți compatibili?) Mie îmi place ca echipa să marcheze goluri, să dezvolt jucătorii, să fiu ofensiv, chiar cu riscul de a pune fundașii în situații de a juca unu contra unu. Aici, am spus-o după meciul cu Oțelul, în care nu am înțeles nimic. După minutul 20 eram cu un om în plus și am fost dominați. Galați a avut ocazii mari, ne-au dominat.
Au fost lucruri care mă depășeau, doar că veneau din conservarea rezultatului. Dar lucrurile s-au schimbat. Echipa cu mine a marcat în toate jocurile, exceptând eșecul cu FC Argeș de la Mioveni.
Mă aștept să jucăm bine 2-3 jocuri la rând, să pierdem, și să ne despărțim. Aici nu are nimeni răbdare. Asta e cultura clubului și, probabil, acolo se va ajunge”, a sintetizat antrenorul.
