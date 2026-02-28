"Caz penal" Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua - Antena Sport

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (40 de ani), a făcut acuzaţii dure la adresa celor care conduc clubul Steaua. După ce a anunţat că vrea să schimbe Legea Sportului, în aşa fel încât Steaua să poată promova în Liga 1, lucru care l-a făcut pe Gigi Becali să îl atace dur, Radu Miruţă a acuzat că banii nu s-ar cheltui aşa cum trebuie la clubul Armatei.

Mai mult, Radu Miruţă a indicat şi un posibil caz penal la CSA Steaua. În ciuda problemelor identificate la clubul Armatei, Radu Miruţă a subliniat că merge mai departe cu dorinţa ca Steaua să poată promova în prima ligă. Acest lucru s-ar putea face fie prin schimbarea Legii Sportului, de care Miruţă a mai vorbit, fie prin asocierea cu un privat.

Probleme identificate de Radu Miruţă la CSA Steaua: “Ce se întâmplă acum acolo este o bătaie de joc faţă de fiecare om din România”

Miruţă a susţinut şi că s-au pierdut bani care ar fi putut să fie obţinuţi din închirierea stadionului Steaua, pe care clubul CSA îl gestionează.

“Stadionul ăla e un stadion modern, un stadion nou, un stadion frumos. Nu produce bani pentru că stadionul naţional, care este mai mare, se închiria cu 35.000 de euro. Stadionul ăsta, se pusese din pix, din minister, 45.000 de euro. Adică i-au pus 10.000 de euro în plus ca să nu vină nimeni să închirieze, să nu cumva să înceapă să respire.

Am dat decizie să reducem. Se calculează proporţional numărul de locuri. Am propus un pic mai ieftin să fie, dacă vreţi, ca la ofertă: punem mai ieftin ca să înceapă lumea să vină acolo. Am văzut multe lucruri. Şi o să fac o conferinţă de presă pentru toată pagina asta cu probleme. Dar vă dau doar aşa câte una din cele care s-au întâmplat până acum acolo. Diurne plătite de vreo 22-23.000 de euro pe plecare în plus faţă de cât permite legea. Oameni care se angajează fără să există postul în organigramă.