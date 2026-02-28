Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Echipa naţională | Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 12:15

Mircea Lucescu, pe banca naţionalei, la un meci / Sport Pictures

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) pregăteşte o convocare-surpriză la echipa naţională, pentru barajul tricolorilor cu Turcia.

Turcia – România se dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Învingătoarea va înfrunta învingătoarea disputei Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Şi acest meci România ar urma să îl dispute în deplasare. Pierzătoarele celor două meciuri vor disputa între ele un joc amical. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în AntenaPLAY, la fel ca şi turneul final al Campionatului Mondial din 2030.

Mircea Lucescu l-ar putea convoca în premieră la naţională pe Andrei Coubiş

Potrivit gsp.ro, Mircea Lucescu se gândeşte să îl convoace în premieră pe Andrei Coubiş (22 de ani), jucător împrumutat de U Cluj de la Sampdoria. Clujenii au opţiune de transfer definitiv al lui Coubiş, în vară.

Andrei Coubiş a impresionat până acum în tricoul lui U Cluj. A marcat în premieră în campionat în meciul U Cluj – Oţelul 4-0, în urma căruia “Şepcile roşii” s-au calificat matematic în play-off. Coubiş a înscris şi în Cupa României, într-un meci câştigat de U Cluj, cu 2-0, tot cu Oţelul. Fundaşul mai are un assist, în campionat.

Coubiş a fost dorit de Dinamo în vara anului trecut, dar a ales să meargă la Sampdoria. “Câinii” voiau să îl împrumute de la AC Milan. L-a împrumutat Sampdoria, care ulterior l-a şi transferat definitiv de la rossoneri în schimbul a 150.000 de euro. Dinamo a tatonat aducerea lui Coubiş şi în iarnă, dar fundaşul a semnat cu U Cluj. Este cotat la 100.000 de euro de către transfermarkt.com.

Andrei Coubiş a fost căpitanul echipei Primavera a lui AC Milan până în 2023, atunci când a suferit o accidentare gravă.

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
