Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo – FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor

Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo – FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 18:22

Comentarii
Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo – FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Duelul de pe Arena Națională dintre Dinamo și FC Argeș a marcat o bornă impresionantă pentru Zeljko Kopic pe banca echipei bucureștene. Antrenorul croat semnează partida cu numărul 100 la cârma “câinilor”, fiind premiat pe gazon de Andrei Nicolescu înainte de startul duelului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Confruntarea dintre Dinamo și FC Argeș, care este crucială în lupta pentru play-off, a început cu un moment în care alb-roșiii și-au arătat respectul față de Kopic. Tehnicianul de 48 de ani venit în decembrie 2023 în România a ajuns la un “centenar” de meciuri în alb și roșu.

Kopic, la borna 100 alături de Dinamo. Bilanțul său în doi ani

Venit la finalul anului 2023 după ce Ovidiu Burcă a fost dat afară de club, croatul a venit la echipa din Ștefan cel Mare cu un obiectiv clar, evitarea retrogradării. În acel sezon, Dinamo s-a salvat de la căderea în eșalonul secund la barajul cu Csikszereda.

În următorul sezon, alb-roșiii au reușit calificarea în play-off după o pauză îndelungată și au terminat pe locul 6. În acest sezon, Dinamo s-a calificat din nou în grupa pentru campionat și urmează să se lupte pentru titlul din Liga 1, ocupând la momentul redactării acestui articol poziția a doua.

Momentul premierii lui Zeljko Kopic de către Andrei Nicolescu / Captură Digi Sport
Momentul premierii lui Zeljko Kopic de către Andrei Nicolescu / Captură Digi Sport

Înainte de partida cu FC Argeș, alb-roșii aveau 52 de puncte în ierarhia din Liga 1, la șapte distanță de liderul Universitatea Craiova. În acest sezon, formația lui Kopic a adunat 14 victorii, 10 egaluri și patru eșecuri.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultima speranță pentru FCSB: va fi depunctată CFR Cluj? „Avem și prieteni, nu doar dușmani. Trimitem OP-ul”. Exclusiv
19:26
LIVE TEXTDinamo – FC Argeş 0-0. Miză uriaşă pentru play-off. Alb-roșiii, mult mai periculoși
19:17
„Afară din avion!” Fostul puști minune al Barcelonei a vrut să fugă din Iran, dar a trăit clipe grele: „Totul era haos”
18:58
Cosmin Olăroiu, șansă nesperată să ajungă la Cupa Mondială. Ce se întâmplă dacă Iranul se retrage din turneu
18:47
Alvaro Arbeola vine cu veşti despre accidentarea lui Kylian Mbappe: “Situaţia este clară”
18:31
Radu Drăguşin şi Micky van de Ven, puşi la zid în presa din Anglia: “Niciunul nu ştie!”
18:11
Nota primită de Radu Drăguşin în Fulham – Tottenham! Fundaşul român a fost al doilea cel mai bun jucător de la Spurs
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial