Zeljko Kopic, premiat înainte de Dinamo - FC Argeș. Borna impresionantă atinsă pe banca alb-roșiilor - Antena Sport

Zeljko Kopic, la finalul unui meci al lui Dinamo / Sport Pictures

Duelul de pe Arena Națională dintre Dinamo și FC Argeș a marcat o bornă impresionantă pentru Zeljko Kopic pe banca echipei bucureștene. Antrenorul croat semnează partida cu numărul 100 la cârma “câinilor”, fiind premiat pe gazon de Andrei Nicolescu înainte de startul duelului.

Confruntarea dintre Dinamo și FC Argeș, care este crucială în lupta pentru play-off, a început cu un moment în care alb-roșiii și-au arătat respectul față de Kopic. Tehnicianul de 48 de ani venit în decembrie 2023 în România a ajuns la un “centenar” de meciuri în alb și roșu.

Kopic, la borna 100 alături de Dinamo. Bilanțul său în doi ani

Venit la finalul anului 2023 după ce Ovidiu Burcă a fost dat afară de club, croatul a venit la echipa din Ștefan cel Mare cu un obiectiv clar, evitarea retrogradării. În acel sezon, Dinamo s-a salvat de la căderea în eșalonul secund la barajul cu Csikszereda.

În următorul sezon, alb-roșiii au reușit calificarea în play-off după o pauză îndelungată și au terminat pe locul 6. În acest sezon, Dinamo s-a calificat din nou în grupa pentru campionat și urmează să se lupte pentru titlul din Liga 1, ocupând la momentul redactării acestui articol poziția a doua.

Înainte de partida cu FC Argeș, alb-roșii aveau 52 de puncte în ierarhia din Liga 1, la șapte distanță de liderul Universitatea Craiova. În acest sezon, formația lui Kopic a adunat 14 victorii, 10 egaluri și patru eșecuri.