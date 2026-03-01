Radu Drăguşin şi Micky van de Ven, puşi la zid în presa din Anglia: "Niciunul nu ştie!" - Antena Sport

Radu Drăguşin a evoluat timp de 90 de minute în Fulham – Tottenham 2-1, dar nu a reuşit să îi impresioneze pe englez. Fundaşul român a fost schimbat de Igor Tudor în minutul 90 şi în locul său a intrat Kevin Danso. Drăguşin a fost implicat într-un moment controversat, când jucătorii lui Spurs au cerut fault la primul gol al lui
Harry Wilson a deschis scorul în minutul 7, atunci când oaspeţii au cerut fault la împingerea lui Jimenez la Drăguşin. Iwobi a majorat diferenţa în minutul 34, cu o execuţie superbă. Richarlison a redus din diferenţă în minutul 66, dar Spurs nu a reuşit să înscrie şi golul egalizator.
Presa din Anglia e convinsă! Parteneriatul Drăguşin – Van de Ven, un eşec la Tottenham
Dacă unele site-uri de specialitate l-au dat drept al doilea cel mai bun jucător de la Tottenham, după marcatorul Richarlison, englezii au scos în evidenţă problemele pe care le are în apărare Drăguşin şi faptul că parteneriatul cu Micky van den Ven nu funcţionează deloc:
“Parteneriatul cu Van de Ven pur şi simplu nu pare să meargă. Niciunul nu îl conduce pe celelaltă şi niciunul nu ştie niciodată unde se află celălalt”, a spus englezii de la football.london.
“A încercat să facă prea multe şi de multe ori a ajuns să îşi lase descoperită poziţia. A avut o intervenţie foarte bună când l-a blocat pe Jimenez, însă”, au scris englezii şi despre Van de Ven.
Fundaşul român a avut şi o şansă bună de a marca, în minutul 38. În urma unui corner, mingea a ajuns la Drăguşin, care a şutat peste poartă, după ce s-a lăsat prea mult pe spate.
În minutul 7, la golul marcat de Harry Wilson, Jimenez l-a împins pe Drăguşin, care nu a mai putut ajunge la minge. Arbitrul a validat golul şi nici intervenţia VAR nu a schimbat scorul de pe tabelă, spre nemulţumirea antrenorului Igor Tudor.
Faza i-a înfuriat pe fanii lui Tottenham, ţinând cont că Spurs a avut un gol anulat pentru o fază asemănătoare la derby-ul nordului Londrei cu Arsenal, atunci când Kolo Muani a înscris, dar golul său a fost anulat pentru un fault asupra lui Gabriel Magalhaes pe finaul primei reprize.
Tottenham a ajuns la patru înfrângeri la rând în Premier League şi este pe locul 16, cu 29 de puncte, la doar 4 puncte de primul loc retrogradabil, ocupat în acest moment de West Ham.
