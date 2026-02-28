Benfica a ieşit la atac, după FC Porto - Arouca 3-1: "Penalty inexistent. Victorie frauduloasă". Scandal uriaş în Liga Portugal - Antena Sport

Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de Benfica, echipa de pe locul 3. Trupa lui Jose Mourinho are însă un meci mai puţin disputat.

În minutul 88, la scorul de 1-1, a avut loc o fază controversată. Fofana a căzut în careu după un contact cu Yellu. Arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri, iar decizia a fost menţinută şi după analiza VAR, spre nemulţumirea celor de la Arouca. Oaspeţii au acuzat că Fofana a fost cel care l-a lovit pe Yellu. William Gomes a tranformat în primul minut al prelungirilor, după care Moffi a stabilit scorul final, în minutul 90+8.

Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1

Nu doar cei de la Arouca au fost nemulţumiţi de decizia din meciul câştigat de FC Porto. Benfica a ieşit la atac şi a postat pe contul de X reluările fazei cu penalty-ul controversat, iar echipa lui Jose Mourinho a avut un mesaj dur:

“Penalty inexistent. Victorie frauduloasă. Două puncte pierdute. În felul acesta, e ușor să rămâi în avantaj”, a anunţat Benfica, pe contul de X.

După acest succes, FC Porto a ajuns la 65 de puncte în Liga Portugal, fiind urmată de Sporting Lisabona, cu 61 de puncte, cea care a câştigat cu 3-0 meciul de sâmbătă cu Estrela.