Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Benfica a ieşit la atac, după FC Porto - Arouca 3-1: "Penalty inexistent. Victorie frauduloasă". Scandal uriaş în Liga Portugal - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal
Video

Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal

Alex Masgras Publicat: 28 februarie 2026, 10:59

Comentarii

Faza controversată din FC Porto - Arouca / Antena Sport

Benfica a fost eliminată din UEFA Champions League de Real Madrid, iar titlul din Liga Portugal pare din ce în se mai departe, după ce FC Porto a învins-o pe Arouca, scor 3-1, LIVE în AntenaPLAY. Porto s-a impus pe final, în urma unui penalty controversat, şi are un avans de 10 puncte faţă de Benfica, echipa de pe locul 3. Trupa lui Jose Mourinho are însă un meci mai puţin disputat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 88, la scorul de 1-1, a avut loc o fază controversată. Fofana a căzut în careu după un contact cu Yellu. Arbitrul a dictat lovitură de la 11 metri, iar decizia a fost menţinută şi după analiza VAR, spre nemulţumirea celor de la Arouca. Oaspeţii au acuzat că Fofana a fost cel care l-a lovit pe Yellu. William Gomes a tranformat în primul minut al prelungirilor, după care Moffi a stabilit scorul final, în minutul 90+8.

Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1

Nu doar cei de la Arouca au fost nemulţumiţi de decizia din meciul câştigat de FC Porto. Benfica a ieşit la atac şi a postat pe contul de X reluările fazei cu penalty-ul controversat, iar echipa lui Jose Mourinho a avut un mesaj dur:

“Penalty inexistent. Victorie frauduloasă. Două puncte pierdute. În felul acesta, e ușor să rămâi în avantaj”, a anunţat Benfica, pe contul de X.

După acest succes, FC Porto a ajuns la 65 de puncte în Liga Portugal, fiind urmată de Sporting Lisabona, cu 61 de puncte, cea care a câştigat cu 3-0 meciul de sâmbătă cu Estrela.

Reclamă
Reclamă

Benfica se află în acest moment pe locul 3, cu 55 de puncte. Echipa lui Jose Mourinho are un meci mai puţin disputat faţă de ocupantele primelor două locuri, urmând să joace luni seară, de la ora 22:15, pe terenul lui Gil Vicente, LIVE în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
Fanatik.ro
Cum a pierdut Ilie Năstase milioane de dolari. Oferta căreia i-a dat cu piciorul și pe care o regretă enorm
13:15
Craiova – Metaloglobus, 15:00, LIVE SCORE. Cu o victorie, oltenii îşi asigură locul 1 la finalul sezonului regular
13:08
Zeljko Kopic a făcut anunţul! Ce se întâmplă cu George Puşcaş după ce atacantul a semnat cu Dinamo:
12:39
Lovitură teribilă pentru FCSB din partea jucătorului pe care Gigi Becali l-a dorit, dar Mihai Stoica nu l-a vrut
12:29
Cristi Chivu, sfat de la un fost campion mondial: “Ar fi incredibil! A dovedit asta”. Ce trebuie să facă Inter
12:15
Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
11:48
România are doi sportivi la Jocurile Paralimpice de iarnă! Mihăiţă Papară şi Andrei-Sorin Popa
Vezi toate știrile
1 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 2 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial