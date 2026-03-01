Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA - Antena Sport

FCSB va juca duminică seară pe terenul celor de la UTA, într-un meci capital în ceea ce privește șansele la calificare în play-off. Jocul ar putea fi însă și unul fără valoare, dacă FC Argeș se va impune pe Arena Națională cu Dinamo.

Gigi Becali a anunțat că a scos unul dintre titularii săi din echipa de start, după un gest de indisciplină. Jucătorul a fost sancționat și cu suma de 20.000 de euro.

Risto Radunovic, amendat și scos din echipă de Gigi Becali

Risto Radunovic trece printr-un moment bun în afara vieții sportive, asta după ce soția acestuia a născut în Muntenegru. Fotbalistul i-a cerut voie lui Gigi Becali pentru a pleca, însă finanțatorul roș-albaștrilor a fost nemulțumit de momentul în care acesta a revenit în țară.

Patronul campioanei României a explicat că acesta nu s-a ținut de cuvânt, motiv pentru l-a scos din echipa de start pentru meciul cu UTA și l-a amendat cu 20.000 de euro.

„Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.