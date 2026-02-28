Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a impus cu emoții în fața celor de la Metaloglobus București, iar succesul a fost suficient pentru ca gruparea din Bănie să termine sezonul regular pe prima poziție.
Chiar dacă jocul a avut de suferit în multe momente, Filipe Coelho nu s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei, ci mai degrabă surprins de replica adversarului.
Filipe Coelho: „Ne-am pierdut concentrarea în unele momente”
Universitatea Craiova a avut emoții în fața „lanternei roșii” din Liga 1, în urma unui meci la capătul căruia bucureștenii s-au despărțit de antrenorul Mihai Teja.
Oltenii încheie sezonul regular pe prima poziție, lucru remarcat la flash-interviu și de Filipe Coelho. Tehnicianul Craiovei a făcut și o analiză asupra jocului.
„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.
La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac”.
Filipe Coelho: „Ne trebuie puncte”
„Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul.
(n.r. ce ați făcut la vestiar) A fost normal să purtăm o conversație la pauză, să le spun că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză.
Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a declarat antrenorul Craiovei, potrivit digisport.ro.
