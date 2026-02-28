Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” - Antena Sport

Universitatea Craiova s-a impus cu emoții în fața celor de la Metaloglobus București, iar succesul a fost suficient pentru ca gruparea din Bănie să termine sezonul regular pe prima poziție.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă jocul a avut de suferit în multe momente, Filipe Coelho nu s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei, ci mai degrabă surprins de replica adversarului.

Filipe Coelho: „Ne-am pierdut concentrarea în unele momente”

Universitatea Craiova a avut emoții în fața „lanternei roșii” din Liga 1, în urma unui meci la capătul căruia bucureștenii s-au despărțit de antrenorul Mihai Teja.

Oltenii încheie sezonul regular pe prima poziție, lucru remarcat la flash-interviu și de Filipe Coelho. Tehnicianul Craiovei a făcut și o analiză asupra jocului.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă.