Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” - Antena Sport

Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova - Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club"

Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club"

Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club”

Daniel Işvanca Publicat: 28 februarie 2026, 18:18

Comentarii
Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: Este prima dată pentru acest club”

Filipe Coelho / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova s-a impus cu emoții în fața celor de la Metaloglobus București, iar succesul a fost suficient pentru ca gruparea din Bănie să termine sezonul regular pe prima poziție.

Chiar dacă jocul a avut de suferit în multe momente, Filipe Coelho nu s-a declarat nemulțumit de evoluția echipei, ci mai degrabă surprins de replica adversarului.

Filipe Coelho: „Ne-am pierdut concentrarea în unele momente”

Universitatea Craiova a avut emoții în fața „lanternei roșii” din Liga 1, în urma unui meci la capătul căruia bucureștenii s-au despărțit de antrenorul Mihai Teja.

Oltenii încheie sezonul regular pe prima poziție, lucru remarcat la flash-interviu și de Filipe Coelho. Tehnicianul Craiovei a făcut și o analiză asupra jocului.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă. 

La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac”.

Filipe Coelho: „Ne trebuie puncte”

„Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul. 

(n.r. ce ați făcut la vestiar) A fost normal să purtăm o conversație la pauză, să le spun că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză. 

Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a declarat antrenorul Craiovei, potrivit digisport.ro.

Comentarii


