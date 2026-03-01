Dinamo - FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo - FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB

Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 11:40

Dinamo – FC Argeş LIVE TEXT (18:00). Miză uriaşă pentru play-off. Ultima şansă pentru FCSB

Dinamo - FC Argeș / SPORT PICTURES

Dinamo București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci care poate aduce formației nou promovate o calificare istorică în play-off. Partida este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

FCSB este la mâna eternei rivale, asta pentru că o victorie a grupării antrenate de Bogdan Andone ar trimite campioana ultimelor două sezoane direct în play-out.

Dinamo – FC Argeș LIVE TEXT (18:00)

Dinamo București poate da o mână mare de ajutor FCSB-ului în lupta la play-off, dacă nu va pierde duelul de pe Arena Națională contra celor de la FC Argeș. Piteștenii au nevoie de o victorie la București sau în ultima etapă cu Slobozia, pentru a realiza ceva istoric.

Campioana României joacă mai târziu în fața unui stadion sold-out contra celor de la UTA, însă meciul poate fi unul lipsit de valoare, dacă „vulturii violeți” dau lovitura contra „câinilor”.

Bogdan Andone nu va fi pe bancă în cadrul acestei partide, după ce a fost eliminat în duelul cu Farul Constanța, după o discuție aprinsă cu Istvan Kovacs. Tehnicianul a primit o suspendare de două etape.

Echipele probabile la Dinamo – FC Argeș:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Mărginean, Gnahore – Armstrong, Soro, Musi. Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Karamoko, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, M. Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic. Absenți: George Pușcaș (în urmă cu pregătirea fizică), Bordușanu (accidentat)
  • FC Argeș (5-3-2): Căbuz – Oancea, M. Tudose, Garutti, Sadriu, Borța – Yanis Pîrvu, Sierra, Rață – Matos, Bettaieb. Rezerve: Straton, Crăciun, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, R. Moldoveanu, Brobbey, Ad. Manole, Idowu. Antrenor: Bogdan Andone (suspendat pentru meciul de azi)
12:37
Daniel Pancu, discurs la superlativ despre jucătorii săi, după calificarea în play-off: „Sunt niște lei”
11:55
Daniel Pancu aruncă „bomba”, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”
11:39
Marco Bezzecchi a câştigat Grand Prix-ul Thailandei
11:21
Veste uriaşă pentru Ana Maria Bărbosu
11:18
Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”
10:54
EXCLUSIVGică Hagi şi condiţia uriaşă pusă pentru a prelua naţionala României. “Revoluţie” totală în fotbalul românesc
