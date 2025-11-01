Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Suflet pentru suflet
Mare iubitor de animale, Ionuț Lupescu și-a chemat colegii din Generația de Aur pentru a ajuta câinii de la un adăpost. Răducioiu, Ilie Dumitrescu și Gică Popescu au sărit primii.
