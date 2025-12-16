Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el - Antena Sport

Închide meniul
Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el

Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el

Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el

Radu Constantin Publicat: 16 decembrie 2025, 14:56

Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el

Cornel Dinu, în timpul unui meci - Hepta

Cornel Dinu, fostul antrenor al echipei de fotbal Dinamo, în vârstă de 77 de ani, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgență și supus mai multor investigații în urmă cu o lună. Omul de fotbal a făcut o serie de analize, iar medicii i-au dat voie să se întoarcă acasă. Veşti despre ce se întâmplă cu Cornel Dinu au fost date de Ionel Culina, ofiţerul de presă de la Dinamo. Potrivit acestuia, Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu sunt alături de el. Cei doi îl vizitează des şi îl ajută cu tot ce are nevoie.

“(n.r. – Care e ultima discuție avută cu Cornel Dinu? În ultimul timp e greu să dai de el) Săptămâna trecută am vorbit cu el, e mult mai bine, a ieșit din spital. Are un tratament nou. E plin de viață! Pe Dinu îl simți din voce, de acolo îți dai seama dacă e ok, dacă are entuziasm. A început să doarmă… El era întotdeauna pe alt fus orar față de noi. El nu avea același fus orar cu Dinamo, era în altă emisferă. Când era fotbal, el dormea, când lumea muncea, el visa sau scria”, a declarat Ionel Culina.

Mircea Lucescu și Ionuț Lupescu îl susțin permanent pe Cornel Dinu. „Nu este ușor! Dinu a fost idolul tuturor, este un simbol, o legendă a clubului. A fost la un nivel atât de mare încât de asta a rămas cu celebrul ‘atât’. Dinu a fost Dinamo! Nu se mai regăsește, nu mai este în puterile tinereții ca să mai fie acel leu al lui Dinamo cu care clubul a speriat fotbalul românesc. Nu este simplu, bătrânețea nu iartă pe nimeni! În același timp, este susținut moral de Mircea Lucescu, Ionuț Lupescu, îl vizitează destul de des. Oamenii de bine ai lui Dinamo sunt alături de el”, a mai spus Ionel Culina.

 

