"Ştiu din interior". Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou "uitat" pe bancă la FCSB - Antena Sport

Dennis Politic (25 de ani) a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB, în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au reacţionat cu privire la situaţia fostului căpitan de la Dinamo.

“Danciu” a declarat că mijlocaşul se confrunta cu astfel de mici probleme medicale încă de pe vremea când evolua la formaţia din Ştefan cel Mare. Fostul atacant a transmis că la Politic e o “chestie mentală”, acuzând anumite dureri, deşi nu este accidentat.

Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB

“Și la Dinamo avea astfel de probleme. Știu din interior. Spuneau că are anumite rețineri, tot timpul are o mică problemă, o mică jenă.

A fost o vreme în care a stat mai mult accidentat. E o chestie mentală, nu poate să treacă peste anumite frici”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii despre situaţia lui Dennis Politic. “Mister” a declarat că mijlocaşul este unul dintre cei mai buni din Liga 1 pe poziţia sa, însă trebuie să depăşească problemele cu care se confruntă.