Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Ştiu din interior". Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou "uitat" pe bancă la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB

“Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 8:30

Comentarii
Ştiu din interior. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou uitat pe bancă la FCSB

Dennis Politic, după un meci / Sport Pictures

Dennis Politic (25 de ani) a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB, în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au reacţionat cu privire la situaţia fostului căpitan de la Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Danciu” a declarat că mijlocaşul se confrunta cu astfel de mici probleme medicale încă de pe vremea când evolua la formaţia din Ştefan cel Mare. Fostul atacant a transmis că la Politic e o “chestie mentală”, acuzând anumite dureri, deşi nu este accidentat.

Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB

“Și la Dinamo avea astfel de probleme. Știu din interior. Spuneau că are anumite rețineri, tot timpul are o mică problemă, o mică jenă.

A fost o vreme în care a stat mai mult accidentat. E o chestie mentală, nu poate să treacă peste anumite frici”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.

De asemenea, şi Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii despre situaţia lui Dennis Politic. “Mister” a declarat că mijlocaşul este unul dintre cei mai buni din Liga 1 pe poziţia sa, însă trebuie să depăşească problemele cu care se confruntă.

Reclamă
Reclamă

“Ideea este că dacă eram în conducerea celor de acolo și eram întrebat de Politic, aș fi semnat cu două mâini. Vorbesc de exprimare în teren a lui.

El are potențial. Dacă e 100% sănătos, e unul dintre cei mai buni jucători pe poziția asta.

Probabil că, la un moment dat, va trece peste acest moment psihologic. Trebuie să-l trimiți undeva la un medic de specialitate”, a declarat şi Ilie Dumitrescu.

Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Reclamă

Dennis Politic nu a mai bifat niciun minut la FCSB în ultimele cinci partide disputate, în toate competiţiile. Mijlocaşul a evoluat ultima dată pe 27 noiembrie, atunci când a fost trimis în teren pe finalul partidei cu Steaua Roşie Belgrad.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Observator
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
Fanatik.ro
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
9:11
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4
9:10
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită
8:51
Își va menține McLaren atuurile în 2026?
8:48
Gigi Becali s-a răzgândit. Ce a spus despre jucătorul dat ca și transferat la FCSB: “Nu-mi place”
8:44
Fanii FCSB-ului se pregătesc de derby-ul cu Rapid. Ce le-au strigat jucătorilor după victoria cu Unirea Slobozia
8:33
“Perla” lui Gigi Becali a marcat și are planuri mărețe: “Dorința mea e să ajung cel mai bun din România”
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”