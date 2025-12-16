"Ştiu din interior". Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou "uitat" pe bancă la FCSB - Antena Sport

Dennis Politic (25 de ani) a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB, în victoria cu Unirea Slobozia, scor 2-0. Ionel Dănciulescu şi Ilie Dumitrescu au reacţionat cu privire la situaţia fostului căpitan de la Dinamo.
“Danciu” a declarat că mijlocaşul se confrunta cu astfel de mici probleme medicale încă de pe vremea când evolua la formaţia din Ştefan cel Mare. Fostul atacant a transmis că la Politic e o “chestie mentală”, acuzând anumite dureri, deşi nu este accidentat.
Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB
“Și la Dinamo avea astfel de probleme. Știu din interior. Spuneau că are anumite rețineri, tot timpul are o mică problemă, o mică jenă.
A fost o vreme în care a stat mai mult accidentat. E o chestie mentală, nu poate să treacă peste anumite frici”, a declarat Ionel Dănciulescu, conform digisport.ro.
De asemenea, şi Ilie Dumitrescu a oferit declaraţii despre situaţia lui Dennis Politic. “Mister” a declarat că mijlocaşul este unul dintre cei mai buni din Liga 1 pe poziţia sa, însă trebuie să depăşească problemele cu care se confruntă.
“Ideea este că dacă eram în conducerea celor de acolo și eram întrebat de Politic, aș fi semnat cu două mâini. Vorbesc de exprimare în teren a lui.
El are potențial. Dacă e 100% sănătos, e unul dintre cei mai buni jucători pe poziția asta.
Probabil că, la un moment dat, va trece peste acest moment psihologic. Trebuie să-l trimiți undeva la un medic de specialitate”, a declarat şi Ilie Dumitrescu.
Dennis Politic nu a mai bifat niciun minut la FCSB în ultimele cinci partide disputate, în toate competiţiile. Mijlocaşul a evoluat ultima dată pe 27 noiembrie, atunci când a fost trimis în teren pe finalul partidei cu Steaua Roşie Belgrad.
