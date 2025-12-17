Postarea lui Mihai Stoica aprinde derby-ul FCSB - Rapid: "Ce e mai bun abia urmează" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, este extrem de încrezător înaintea derby-ului de duminică seară contra liderului Rapid. Chiar dacă a avut un început dezastruos de campionat, formaţia roş-albastră şi-a revenit în ultimele etape.

Oficialul campioanei României a venit şi cu “dovada” că FCSB se află pe drumul cel bun, după începutul dezamăgitor de sezon. Dacă după 20 de etape, Rapid este lider şi FCSB este abia pe locul 9, lucrurile stau total diferit dacă se iau în considerare ultimele 10 etape.

Postarea lui Mihai Stoica, înainte de FCSB – Rapid: “Ce e mai bun abia urmează”

Mihai Stoica a postat o fotografie cu clasamentul ultimelor 10 etape, iar FCSB se află pe primul loc, cu 21 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul al doilea, cu 20 de puncte. Dinamo şi FC Botoşani sunt echipele de pe locurile 3 şi 4 în clasamentul ultimelor 10 etape, cu câte 19 puncte.

Alături de acest clasament, postat pe contul său de Instagram, Mihai Stoica a lăsat şi un mesaj: “Ce e mai bun abia urmează”.

După 20 de etape disputate din acest sezon în Liga 1, Rapid se află pe primul loc, cu 39 de puncte, cu un punct deasupra lui Dinamo şi FC Botoşani, în timp ce Universitatea Craiova, cu 37 de puncte, este pe locul 4. În ceea ce o priveşte pe FCSB, campioana României este pe locul 9, cu 28 de puncte.