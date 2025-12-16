Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: "Cei din club îmi știu valoarea" - Antena Sport

Kennedy Boateng a acordat un interviu în care a fost întrebat inclusiv despre viitorul său la Dinamo. Togolezul intră în curând în ultimele șase luni de contract, iar recent Marius Șumudică a dezvăluit că fundașul ar avea o ofertă din Rusia.
Boateng nu a spus în mod clar dacă va pleca sau nu de la echipă, lăsând acest aspect “în aer”. Fundașul a vrut să pună accentul pe cât mai are de petrecut la formația aflată în prezent pe locul secund în Liga 1 și pe cât de bine se simte în vestiarul alb-roșu.
Kennedy Boateng, laude pentru Dinamo
“Încă mai am 6 luni de contract cu Dinamo. Sunt mândru și fericit să joc pentru Dinamo. Mă simt bine, e o familie aici. Este o atmosferă excelentă, clubul te face să te simți apreciat.
Cred că fiecare jucător are o valoare și e conștient de asta. Încă avem timp să vedem ce se va întâmpla. Cei din club îmi știu valoarea, o să vedem ce se întâmplă în viitorul apropiat. Iubesc să joc aici“, a spus fundașul togolez, potrivit fanatik.ro.
Fotbalistul de 29 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Dinamo de când a venit la echipă, iar prestațiile sale l-au făcut să devină atractiv și pentru alte cluburi. Acum câteva zile, Andrei Nicolescu, președintele “câinilor” a vorbit despre situația togolezului și a dezvăluit că va fi greu să îl țină la club.
Marius Șumudică a alimentat narativa potrivit căreia Boateng ar putea pleca de la Dinamo încă din iarnă și a spus că stoperul are o ofertă din Rusia, iar echipa sa ar putea primi în jur de 500.000 de euro.
