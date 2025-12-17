Veste uriaşă pentru Matteo Duţu! Românul va face parte din lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei - Antena Sport

Matteo Duţu a primit o veste uriaşă din partea lui Massimiliano Allegri, înainte ca AC Milan să plece spre Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. În condiţiile în care formaţia de pe San Siro se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, antrenorul rossonerilor a pregătit mai multe surprize.
Allegri a chemat mai mulţi jucători de la echipa de tineret pentru deplasarea din Arabia Saudită, iar printre aceştia se numără şi românul Matteo Duţu, în vârstă de 20 de ani.
Matteo Duţu va fi în lotul lui AC Milan la Supercupa Italiei
Duţu este căpitanul echipei Milan Futuro, care evoluează în Liga a 3-a din Italia. El a debutat pentru echipa de seniori a lui AC Milan în vară, într-un amical contra celor de la Arsenal. Acum, românul are şansa de a evolua şi într-un meci oficial pentru milanezi, aşa cum au anunţat italienii de la Gazzetta dello Sport.
În semifinala Supercupei Italiei, AC Milan o va întâlni joi seară pe Napoli. Câştigătoarea acestei partide va juca în finală contra învingătoarei dintre Bologna, deţinătoarea Cupei Italiei, şi Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu.
Matteo Duţu nu este singurul nume surpriză de la Milan Futuro care ajunge la echipa de seniori pentru deplasarea din Arabia Saudită. Maximilian Ibrahimovic, fiul lui Zlatan Ibrahimovic, a fost chemat şi el în lotul lui AC Milan de către Massimiliano Allegri.
În luna iulie, Matteo Duţu a intrat în minutul 79 al amicalului dintre AC Milan şi Arsenal. Chiar dacă echipa lui Mikel Arteta s-a impus în partida care a avut loc în Singapore, la finalul celor 90 de minute a avut loc şi o sesiune de lovituri de departajare. Printre executanţi s-a numărat şi Matteo Duţu, care l-a învins pe Kepa.
Născut la Roma, Matteo Duţu a fost crescut de Lazio, iar în 2024 a semnat cu AC Milan. În vara acestui an, el a făcut parte din lotul României U21 la Campionatul European, dar nu a prins niciun minut.
- 250.000 de euro este cota de piaţă a lui Matteo Duţu, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
