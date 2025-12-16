Noi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 - Antena Sport

Au apărut noi imagini cu stadionul din România mult aşteptat de o echipă de tradiţie din Liga 1. Este vorba de Dinamo Bucureşti, care ar urma să joace pe această arenă din 2028.

Rareş Hopincă, primarul sectorului 2, a vorbit recent despre finanţarea noului stadion din Ştefan cel Mare, care va fi reconstruit cu fonduri de la CNI, dar şi cu ajutorul bugetului de sector. Edilul a anunţat că investiţia va fi co-finanţată de Consiliul Local al Sectorului 2, care va plăti 25 de milioane de euro. Întreaga investiţie ar urma să se ridice la 117.000.000 de euro!

Ce include noua arenă din Ştefan cel Mare

“E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru co-finanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv. Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, co-finanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică.

Concret, Sectorul 2 va co-finanța proiectul cu aproape 125 milioane de lei, aproximativ 25 de milioane de euro, ceea ce va permite emiterea ordinului de începere a lucrărilor de îndată!

Sectorul 2 va vira până la finalul acestui an, către CNI, aproximativ 37 de milioane de lei, iar anul viitor încă 43, aproape 44 de milioane de lei. Asta înseamnă că îndeplinim toate condițiile pentru a începe lucrările la începutul anului viitor.