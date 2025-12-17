New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs - Antena Sport

Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP.
Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând pe OG Anunoby (28 puncte) şi Jalen Brunson (25 puncte).
New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025
Brunson a fost desemnat şi MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei şi i-a adus lui Knicks primul trofeu din 1973, anul câştigării ultimului titlu de campioană.
Wembanyama, care a început meciul ca rezervă, din prudenţă, după o lună de pauză din cauza unei accidentări la gamba piciorului, a înscris 18 puncte în 25 de minute de joc.
The Knicks are the 2025 @emirates NBA Cup Champions! 🏆 pic.twitter.com/QMLNWglGZe
— NBA (@NBA) December 17, 2025
Cupa NBA a contat şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet, astfel că cele două finaliste îşi vor relua joi meciurile din calendarul competiţional, Knicks urmând să joace la Indianapolis cu Pacers, iar Spurs va primi replica lui Washington Wizards.
