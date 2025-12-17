New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs - Antena Sport

Jucătorii lui New York Knicks după ce au câştigat NBA Cup / Profimedia

Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP.

Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând pe OG Anunoby (28 puncte) şi Jalen Brunson (25 puncte).

New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025

Brunson a fost desemnat şi MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei şi i-a adus lui Knicks primul trofeu din 1973, anul câştigării ultimului titlu de campioană.

Wembanyama, care a început meciul ca rezervă, din prudenţă, după o lună de pauză din cauza unei accidentări la gamba piciorului, a înscris 18 puncte în 25 de minute de joc.

The Knicks are the 2025 @emirates NBA Cup Champions! 🏆 pic.twitter.com/QMLNWglGZe

— NBA (@NBA) December 17, 2025