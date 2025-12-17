New York Knicks a câştigat NBA Cup 2025! Victorie în finală contra lui San Antonio Spurs - Antena Sport

Închide meniul
Alex Masgras Publicat: 17 decembrie 2025, 9:48 / Actualizat: 17 decembrie 2025, 11:11

Jucătorii lui New York Knicks după ce au câştigat NBA Cup / Profimedia

Echipa de baschet New York Knicks a câştigat Cupa NBA după ce s-a impus cu 124-113 în faţa formaţiei San Antonio Spurs, marţi seara, la Las Vegas, în finala competiţiei, informează AFP.

Deşi mult timp condusă de echipa starului francez Victor Wembanyama, New York Knicks a reuşit să răstoarne situaţia la începutul sfertului patru, mizând pe OG Anunoby (28 puncte) şi Jalen Brunson (25 puncte).

Brunson a fost desemnat şi MVP-ul (cel mai bun jucător) finalei şi i-a adus lui Knicks primul trofeu din 1973, anul câştigării ultimului titlu de campioană.

Wembanyama, care a început meciul ca rezervă, din prudenţă, după o lună de pauză din cauza unei accidentări la gamba piciorului, a înscris 18 puncte în 25 de minute de joc.

Cupa NBA a contat şi pentru sezonul regular al ligii profesioniste nord-americane de baschet, astfel că cele două finaliste îşi vor relua joi meciurile din calendarul competiţional, Knicks urmând să joace la Indianapolis cu Pacers, iar Spurs va primi replica lui Washington Wizards.

1 Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului 2 “Ştiu din interior”. Reacţie categorică după ce Dennis Politic a fost din nou “uitat” pe bancă la FCSB 3 FotoNoi imagini cu stadionul din România, de 117.000.000 de euro! Ce echipă va juca aici din 2028 4 Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!” 5 Kennedy Boateng, reacție după apariția zvonurilor privind plecarea de la Dinamo: “Cei din club îmi știu valoarea” 6 Ultimele veşti despre Cornel Dinu după ce a părăsit spitalul. Mircea Lucescu şi Ionuţ Lupescu, aproape de el
