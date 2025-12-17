Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: "E greu de ţinut" - Antena Sport

Închide meniul
Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: "E greu de ţinut"

Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: "E greu de ţinut"

Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: “E greu de ţinut”

Radu Constantin Publicat: 17 decembrie 2025, 10:54

Unde se transferă Alexandru Dobre? Anunţul făcut de Victor Angelescu: E greu de ţinut

Alex Dobre, după meciul dintre Rapid și Farul / Sport Pictures

Rapid se pregăteşte să dea o lovitură financiară cu Alex Dobre.

Ajuns liber de contract în Giuleşti, fotbalistul se poate transfera în această iarnă. Anunţul a fost făcut de Victor Angelescu, care spune că sunt oferte pe adresa clubului pentru fotbalist.

Victor Angelescu crede că primul jucător care părăseşte Rapid este Borza, apoi şi Alexandru Dobre.

„Cred că Borza va pleca primul. Nu ştiu dacă e o sumă la Dobre. E căpitanul Rapidului, pentru noi e un jucător foarte important, normal că nu l-am da pe o sumă mică. Dar mai important este dacă Dobre va avea o ofertă foarte mare şi îşi va dori să plece, atunci va fi singurul moment în care vom lua în considerare. Pentru că un jucător care nu îşi mai doreşte să joace la un club este greu de ţinut. E clar că nu va fi o sumă mică pe care îl vom vinde pe Alex Dobre”, a declarat Victor Angelescu pentru orangesport.ro.

 

