Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: "Am mai multe trofee decât are el goluri!" - Antena Sport

Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: "Am mai multe trofee decât are el goluri!"

Fotbal | Liga 1

Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: “Am mai multe trofee decât are el goluri!”

Radu Constantin Publicat: 16 decembrie 2025, 16:27

Adi Popa face praf un fost coleg de la FCSB: Am mai multe trofee decât are el goluri!

Adi Popa şi Gigi Becali, după titlul câştigat de FCSB în 2015/ Hepta

Gregory Tade a făcut o serie de atacuri la adresa foştilor săi colegi de la FCSB, printre care şi Adi Popa. “Sunt mai bun decât Adi Popa la orice oră a zilei. Doar viteza e de el. A fost foarte slab ca fotbalist. Tactic şi ca fotbalist complet e sub Hamroun, Deac, chiar şi sub Chipciu”, a spus Tade despre fostul său coleg, potrivit Sport.ro.

Declaraţiile lui Tade l-au surprins pe Adi Popa. “Dacă vezi comparațiile, el s-a văzut mai bun decât toți de acolo. El nu are cum să se compare cu mine, pentru că nu am jucat pe aceeași poziție. Nu avem aceleași calități. Dacă aș sta să îi dau o replică… Ar trebui să îl sun pe Massimo Pedrazzini și pe îngrijitorul de teren de la Mogoșoaia. Să vă spună el câte mingi au găsit <<îngropate>> de Tade. Mă uimește reacția lui. E o reacție sinceră, nu cred că a fost stârnit. Probabil s-a supărat de la o discuție cu nea Gigi, după meciul cu Rosenborg.Dacă mă apuc să povestesc din anul acela cât a stat… un jucător care a avut un an bun la CFR. În rest ce reușite a avut? Păi, am mai multe trofee decât are el goluri la FCSB!”, a spus Adrian Popa pentru iamsport.ro.

Tade l-a atacat şi pe Gigi Becali

Nu numai Adi Popa a fost pus la zid de Gregory Tade. Fostul atacant de la FCSB l-a criticat pe Gigi Becali, despre care a spus că este un clovn. 

”Este un clovn! Este un clovn! Fotbalul românesc îi datorează fiindcă a băgat mulți bani, asta este extraordinar. Nu sunt mulți în România care fac asta. Plătește la timp, uneori cu o mică întârziere. Respect asta, mulțumită lui Steaua este Steaua, dar trebuie să își știe locul de proprietar. Stai sus și vezi meciul!”, a spus fostul atacant al roş-albaştrilor, citat de digisport.ro.

