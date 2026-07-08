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Jurnal Antena Sport | Tamaș a fugit din Rusia ca să nu devină alcoolic

Tamaș a fugit din Rusia ca să nu devină alcoolic. Chiar el a spus-o la “Fiertzi pe Mondial”. Englezii sunt mici copii pe lângă ruși la consumul de alcool.

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