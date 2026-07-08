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Jurnal Antena Sport | Messi mania de România

Ce fiesta în inima Bucureștiului! Messi a fost rege și în Piața Antena World Cup, unde atmosfera a fost ca la Buenos Aires.

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Jurnal Antena Sport | Messi mania de România

Jurnal Antena Sport | Messi mania de România

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