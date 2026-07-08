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Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 15:35

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Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: Cică am mai făcut două transferuri

Gigi Becali, Denis Drăguș și Florinel Coman/ Instagram

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Ronny Labonne (28 de ani) și mijlocașului central Eddy Gnahore (32 de ani) sunt singurele transferuri făcute până acum de FCSB.

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Ricardo Pădurariu este pus de Gigi Becali tot pe lista de achiziţii, cu toate că acesta era tot jucătorul bucureştenilor, dar anul trecut a evoluat sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.

”Dar cică am mai făcut două transferuri, că fundașul ăla stânga (n.r. Ricardo Pădurariu) e foarte bun. De fapt trei, că cică Tavi Popescu nu a fost niciodată mai bun”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Omul de afaceri a vorbit şi despre transferul lui Eddy Gnahore.

“Mie mi-a plăcut tot timpul de el. La noi are cu cine să joace fotbal. Pe ăsta îl știm 100% că joacă. Ăsta e deja tatonat, îl știm. Și atunci, a vorbit și acum două zile. Mi-a zis să-l sun pe Gnahore și l-am sunat.

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Vorbea franceză, parcă are patru copii. Și după mi-a zis așa, așa, și am zis nu mai stăm 100 de ani , că și așa am făcut doar un transfer”, a mai spus Gigi Becali.

 

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