Gigi Becali, ultimele detalii despre campania de achiziţii de la FCSB: “Cică am mai făcut două transferuri”

Ronny Labonne (28 de ani) și mijlocașului central Eddy Gnahore (32 de ani) sunt singurele transferuri făcute până acum de FCSB.
Ricardo Pădurariu este pus de Gigi Becali tot pe lista de achiziţii, cu toate că acesta era tot jucătorul bucureştenilor, dar anul trecut a evoluat sub formă de împrumut, la Corvinul Hunedoara.
”Dar cică am mai făcut două transferuri, că fundașul ăla stânga (n.r. Ricardo Pădurariu) e foarte bun. De fapt trei, că cică Tavi Popescu nu a fost niciodată mai bun”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.
Omul de afaceri a vorbit şi despre transferul lui Eddy Gnahore.
“Mie mi-a plăcut tot timpul de el. La noi are cu cine să joace fotbal. Pe ăsta îl știm 100% că joacă. Ăsta e deja tatonat, îl știm. Și atunci, a vorbit și acum două zile. Mi-a zis să-l sun pe Gnahore și l-am sunat.
Vorbea franceză, parcă are patru copii. Și după mi-a zis așa, așa, și am zis nu mai stăm 100 de ani , că și așa am făcut doar un transfer”, a mai spus Gigi Becali.
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