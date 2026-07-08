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Didider Deschamps a intervenit, după delegarea controversată de la Franţa – Maroc: “Nu-l voi considera pe arbitru un adversar”

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 20:42

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Didider Deschamps a intervenit, după delegarea controversată de la Franţa – Maroc: Nu-l voi considera pe arbitru un adversar

Didier Deschamps, în timpul unei conferinţe de presă/ Getty Images

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Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps, a încercat miercuri să înăbuşe din faşă orice potenţială controversă legată de delegarea unui arbitru argentinian la meciul din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Marocului, afirmând că are “încredere” în acesta şi că arbitrul nu este un “adversar”.

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FIFA l-a delegat pe arbitrul argentinian Facundo Tello, care va fi asistat de doi compatrioţi, să conducă meciul dintre “Les Bleus” şi “Leii din Atlas”, programat joi la Boston, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Didider Deschamps a intervenit, după delegarea controversată de la Franţa – Maroc

Marţi, francezul Francois Letexier a arbitrat sfertul de finală dintre campioana mondială en-titre, Argentina, şi Egipt (3-2), pe fondul rivalităţii accentuate dintre Franţa şi Argentina în urma finalei Cupei Mondiale din 2022, pierdută de “Les Bleus” în faţa echipei “albiceleste” a lui Lionel Messi.

“Pornesc de la premisa că delegările sunt deja stabilite şi că nu pot face nimic în privinţa lor. Ţin neapărat să am încredere în arbitri. Sper ca domnul Tello şi asistenţii săi să fie la fel de buni precum domnul Letexier şi asistenţii săi. Întotdeauna există decizii care pot stârni controverse, în funcţie de tabăra în care te afli. Adversarul nostru este Marocul. Nu voi privi arbitrul ca pe un adversar. El este acolo pentru a aplica regulile jocului cât mai bine cu putinţă“, a declarat Didier Deschamps în cadrul unei conferinţe de presă.

Aceste declaraţii ale selecţionerului francez vin, de asemenea, după un meci din optimile de finală împotriva Paraguayului (1-0), marcat de critici dure la adresa arbitrajului uzbecului Ilghiz Tantaşev.

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Întrebat despre punctele forte ale Marocului, echipă pe care Franţa a învins-o în semifinalele din 2022 (2-0), Deschamps a lăudat calităţile “Leilor din Atlas”.

“Profilul Marocului nu este acelaşi cu cel al Paraguayului. Marocul este o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Nu se află aici din întâmplare. Va fi o confruntare între două echipe cărora le place să aibă posesia, să atace şi să marcheze. Va trebui să avem o evoluţie solidă, deoarece această echipă a Marocului este de o calitate foarte ridicată. Va trebui să fim cât se poate de eficienţi în atac, dar şi la celălalt capăt al terenului”, a spus el.

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