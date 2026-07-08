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Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 12:49

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Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina

Federația condusă de Chiqui Tapia (mijloc) este investigată de către FBI / Getty Images

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În timp ce naționala de fotbal a Argentinei luptă pentru a-și apăra titlul mondial cucerit în Qatar, Federația de Fotbal din această țară este subiectul unei investigații serioase. Conform La Nacion, procurorii federali și agenții FBI au început să strângă dovezi și să ia depoziții cu privire la operațiunile financiare ale organizației.

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Obiectivul anchetei este să determine cum Federația (AFA) a mutat sute de milioane de dolari prin sistemul bancar din Statele Unite și să determine dacă aceste tranzacții au avut vreun scop ilegal, precum spălare de bani sau fraudă.

Federația din Argentina, anchetată de FBI

În centrul acestei investigații, aflată într-o fază preliminară, este compania TourProdEnter LLC, deținută de producătorul Javier Faroni împreună cu soția sa, Erica Gillette. Această companie a acționat ca terț și a colectat plăți din partea Federației din Argentina din contracte comerciale în ultimii ani, inclusiv pentru aranjamente cu branduri ca Adidas și Warner.

Conform documentelor publicate de La Nacion, firma a mutat cel puțin 260 de milioane de dolari prin 5 instituții bancare din Statele Unite: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan și PNC Bank. Totuși, o parte din aceste fonduri pot fi legate de cheltuieli operaționale ale entității. Însă alte 57 de milioane de dolari au fst mutați prin diferite companii ale căror origini și scopuri încă sunt investigate.

Investigația preliminară a început în 2025 și este sub răspunderea a trei procurori federali specializați în ilegalități financiare: Patrick Gushue, Christopher Ting, ambii din Washington DC, precum și Michael Berger din Florida.

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Unul dintre cei mai importanți pași de până acum este reprezentat de mărturia omului de afaceri Guillermo Tofoni, cel care a fost la baza informațiilor cu privire la artificiile financiare ale Federației din Argentina în SUA.

Între timp, președintele Federației, Chiqui Tapia, a fost prezent la meciurile Argentinei de la World Cup, fiind pozat chiar și alături de președintele FIFA, Gianni Infantino.

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