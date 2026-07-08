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„FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc

Sebastian Ujica Publicat: 8 iulie 2026, 10:54

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FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc

Franța a acuzat arbitrul și la partida cu Paraguay în care sudamericanii au încheiat meciul fără vreun cartonaș galben primit / Getty Images

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Dacă prima parte a Campionatului Mondial a fost lipsită de controverse în ceea ce privește arbitrajele, cu excepția unor cazuri izolate, lucrurile au devenit mult mai tensionate din fazele eliminatorii. Cel mai recent caz, Argentina – Egipt, cu africanii eliminați din competiție după mai multe decizii controversate.

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Următorul meci sub lupă este Franța – Maroc, cel care va fi transmis în direct de Antena 1 și AntenaPLAY joi seară, de la ora 23:00. Iar FIFA a luat decizia de a pune la centru o brigadă din Argentina!

Francezii, scandalizați

„FIFA nu are pic de rușine!” scriu jurnaliștii de la RMC după anunțul că Facundo Tello va oficia meciul contra Marocului din sferturile Campionatului Mondial. La margine vor fi doi asistenți din Argentina, al patrulea oficial tot din Argentina, la fel și toată echipa VAR. Decizie controversată în condițiile în care Franța și Argentina s-au întâlnit în finala ediției precedente a Campionatului Mondial și se pot întâlni din nou în finală.

Facundo Tello este unul dintre cei mai experimentați arbitri din America de Sud și este arbitru internațional FIFA din 2019. Însă nu a fost la centru niciodată la un meci al naționalei Franței. În plus, este unul dintre puținele cazuri când toată brigada este din aceeași țară. Până acum, FIFA a ales echipe mixte. De exemplu, deși la Argentina – Egipt arbitrul a fost din Franța, lucru semnalat ca răspuns la criticile delegării lui Tello, echipa VAR era din Norvegia. Iar la meciul dintre Spania și Belgia, Michael Oliver va fi asistat de o echipă din Anglia, însă în camera VAR se vor afla arbitrii din Brazilia.

„Având în vedere rivalitatea fierbinte care s-a dezvoltat între Franța și Argentina de la Campionatul Mondial din 2022, criticii susțin că FIFA trebuia să evite să delege o echipă din Argentina la un meci al Franței pentru a elimina orice percepție cu privire la un potențial conflict de interese, chiar dacă nu există nicio dovadă că oficialii ar putea favoriza oricare dintre echipe” scriu și jurnaliștii de la Diario AS din Spania.

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A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
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