ML Vitebsk – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Campioana României începe aventura în preliminariile Champions League

ML Vitebsk – Universitatea Craiova, prima manşă a turului 1 preliminar UEFA Champions League se joacă joi, de la ora 20:00. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

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Pentru campioana României, acesta este începutul parcursului european, în calificările pentru cea mai importantă competiţie intercluburi a Europei.

ML Vitebsk – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00)

Partida de joi seară nu se va disputa în Belarus, ci în Ungaria, pe stadionul Mezokovesdi Varosi, cu o capacitate de 4200 de locuri. În continuare, echipele din Belarus nu pot juca pe teren propriu meciurile din cupele europene.

În ceea ce o priveşte pe adversara oltenilor, ML Vitebsk este campioana din Belarus din 2025, acolo unde campionatul se desfăşoară pe perioada anului calendaristic. Titlul obţinut anul trecut este primul din istoria clubului. Mai mult, Vitebsk a obţinut acest trofeu în primul sezon după promovarea în prima ligă. În prezent, Vitebsk este pe locul 2 în Belarus, cu 24 de puncte după primele 11 etape.

Trupa din Bănie a anunțat oficial faptul că va pune umărul la promovarea orașului Craiova. Astfel, la meciul din primul tur preliminar, cu ML Vitebsk, oltenii vor juca cu mesajul „Visit Craiova” pe tricouri.