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Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice. Cătălin Vulturar a marcat de la peste 60 de metri

Viviana Moraru Publicat: 8 iulie 2026, 19:50

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Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice. Cătălin Vulturar a marcat de la peste 60 de metri

Cătălin Vulturar a marcat în amicalul cu Kosice/ Youtube Rapid

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Rapid a disputat al treilea amical al verii în cantonamentul din Austria. Giuleştenii lui Daniel Pancu s-au duelat cu FC Kosice.

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Cătălin Vulturar a reuşit să deschidă scorul pentru Rapid în minutul 49. Mijlocaşul a marcat fabulos, de la peste 60 de metri de poartă.

Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice

Cătălin Vulturar a recuperat mingea aproape de mijlocul terenului şi a şutat în forţă spre poarta adversă. Mijlocaşul Rapidului a profitat de ieşirea portarului lui Kosice pentru a marca spectaculos.

Imediat după golul marcat de Cătălin Vulturar, toată banca Rapidului a “explodat” de bucurie. Ceilalţi jucători ai giuleştenilor l-au îmbrăţişat pe mijlocaş, după execuţia de zile mari.

Vezi mai jos amicalul disputat de Rapid cu Kosice, pe canalul de Youtube al echipei lui Daniel Pancu

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Daniel Graovac a debutat pentru Rapid, în amicalul cu Kosice. Fundaşul pus pe liber de FCSB, în această vară, a bifat primele sale minute pentru formaţia giuleşteană. Fiul lui Dan Şucu, Andrei, a fost şi el titular în amicalul cu slovacii.

Echipele de start în Rapid – Kosice:

Un zgârie-nori de 38 de etaje, risc de prăbuşire în Manhattan. Mai multe clădiri, evacuateUn zgârie-nori de 38 de etaje, risc de prăbuşire în Manhattan. Mai multe clădiri, evacuate
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  • Rapid: Ungureanu – Sălceanu, Graovac, Ignat – R. Pop, Vulturar, Grameni, Dobre – A. Șucu, Jambor, Kamara
  • Kosice: Kira – Cerepkai, Dimun, Kakay, Kosa, Kruzliak, Magda, Maras, Mateas, Palumets, Vrabel

Pentru Rapid mai urmează un amical, înainte de revenirea în ţară. Giuleştenii se vor duela cu Liberec pe 9 iulie, de la ora 18:30.

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