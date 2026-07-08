Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice. Cătălin Vulturar a marcat de la peste 60 de metri

Rapid a disputat al treilea amical al verii în cantonamentul din Austria. Giuleştenii lui Daniel Pancu s-au duelat cu FC Kosice.
Cătălin Vulturar a reuşit să deschidă scorul pentru Rapid în minutul 49. Mijlocaşul a marcat fabulos, de la peste 60 de metri de poartă.
Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice
Cătălin Vulturar a recuperat mingea aproape de mijlocul terenului şi a şutat în forţă spre poarta adversă. Mijlocaşul Rapidului a profitat de ieşirea portarului lui Kosice pentru a marca spectaculos.
Imediat după golul marcat de Cătălin Vulturar, toată banca Rapidului a “explodat” de bucurie. Ceilalţi jucători ai giuleştenilor l-au îmbrăţişat pe mijlocaş, după execuţia de zile mari.
Vezi mai jos amicalul disputat de Rapid cu Kosice, pe canalul de Youtube al echipei lui Daniel Pancu
Daniel Graovac a debutat pentru Rapid, în amicalul cu Kosice. Fundaşul pus pe liber de FCSB, în această vară, a bifat primele sale minute pentru formaţia giuleşteană. Fiul lui Dan Şucu, Andrei, a fost şi el titular în amicalul cu slovacii.
Echipele de start în Rapid – Kosice:
- Rapid: Ungureanu – Sălceanu, Graovac, Ignat – R. Pop, Vulturar, Grameni, Dobre – A. Șucu, Jambor, Kamara
- Kosice: Kira – Cerepkai, Dimun, Kakay, Kosa, Kruzliak, Magda, Maras, Mateas, Palumets, Vrabel
Pentru Rapid mai urmează un amical, înainte de revenirea în ţară. Giuleştenii se vor duela cu Liberec pe 9 iulie, de la ora 18:30.
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