Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice. Cătălin Vulturar a marcat de la peste 60 de metri

Rapid a disputat al treilea amical al verii în cantonamentul din Austria. Giuleştenii lui Daniel Pancu s-au duelat cu FC Kosice.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Vulturar a reuşit să deschidă scorul pentru Rapid în minutul 49. Mijlocaşul a marcat fabulos, de la peste 60 de metri de poartă.

Rapid, gol fabulos în amicalul cu Kosice

Cătălin Vulturar a recuperat mingea aproape de mijlocul terenului şi a şutat în forţă spre poarta adversă. Mijlocaşul Rapidului a profitat de ieşirea portarului lui Kosice pentru a marca spectaculos.

Imediat după golul marcat de Cătălin Vulturar, toată banca Rapidului a “explodat” de bucurie. Ceilalţi jucători ai giuleştenilor l-au îmbrăţişat pe mijlocaş, după execuţia de zile mari.

Vezi mai jos amicalul disputat de Rapid cu Kosice, pe canalul de Youtube al echipei lui Daniel Pancu