Romanchuk, Anzor și Teles, gest sfidător înaintea meciului cu Vitebsk! Totul are legătură cu războiul din Ucraina

Jucătorii Universității Craiova, Oleksandr Romanchuk, Anzor Mekvabishvili și Samuel Teles au făcut un gest sfidător înaintea partidei cu Vitebsk, din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Totul are legătură cu conflictul de la granițele României, dintre Ucraina și Rusia.
Campioana României se duelează cu Vitebsk, campioana din Belarus, pentru un loc în turul 2 al preliminariilor Champions League. Manșa tur a duelului s-a desfășurat în Ungaria, având în vedere că echipele din Belarus nu pot disputa meciuri europene pe teren propriu.
Ce gest au făcut Romanchuk, Anzor și Teles înainte de Vitebsk – Universitatea Craiova?
Cei 3 jucători de la Universitatea Craiova au refuzat să le întindă mâna jucătorilor de la Vitebsk, de origine rusă și bielorusă, la salutul obișnuit de la începutul partidei.
De menționat este faptul că cei 3 jucători de la Universitatea Craiova au încălcat protocolul UEFA, care presupune că toți jucătorii trebuie să se salute înainte de startul unei partide.
Romanchuk, Anzor și Teles au devenit primii jucători de la o echipă din România care apelează la un astfel de gest, de la începutul conflictului din Ucraina. Gestul a devenit însă un simbol în ultimii ani, prin care sportivii aleg să protesteze împotriva agresiunii ruse.
Ştefan Baiaram a deschis “balul”: gol de senzaţie în ML Vitebsk – Universitatea Craiova
În minutul 4, Ştefan Baiaram a primit o pasă la marginea careului de la Oleksandr Romanchuk şi l-a învins spectaculos pe portarul celor de la ML Vitebsk. Mijlocaşul a punctat cu un şut direct în vinclu, deschizând astfel scorul.
Universitatea Craiova a început astfel perfect duelul cu ML Vitebsk. Oltenii sunt mari favoriţi să treacă de campioana din Belarus, urmând să se dueleze cu învingătoarea “dublei” Borac Banja Luka – Levski, în turul doi preliminar de Champions League.
Ştefan Baiaram a rămas la Universitatea Craiova pentru acest început de sezon, după declaraţiile făcute în sezonul trecut. Mijlocaşul a transmis, în mai multe rânduri, faptul că vrea să prindă un transfer în străinătate după eventul realizat alături de olteni, Anderlecht fiind echipa interesată de el.
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