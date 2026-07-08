Romanchuk, Anzor și Teles, gest sfidător înaintea meciului cu Vitebsk! Totul are legătură cu războiul din Ucraina

Jucătorii Universității Craiova, Oleksandr Romanchuk, Anzor Mekvabishvili și Samuel Teles au făcut un gest sfidător înaintea partidei cu Vitebsk, din primul tur preliminar al UEFA Champions League. Totul are legătură cu conflictul de la granițele României, dintre Ucraina și Rusia.

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Campioana României se duelează cu Vitebsk, campioana din Belarus, pentru un loc în turul 2 al preliminariilor Champions League. Manșa tur a duelului s-a desfășurat în Ungaria, având în vedere că echipele din Belarus nu pot disputa meciuri europene pe teren propriu.

Ce gest au făcut Romanchuk, Anzor și Teles înainte de Vitebsk – Universitatea Craiova?

Cei 3 jucători de la Universitatea Craiova au refuzat să le întindă mâna jucătorilor de la Vitebsk, de origine rusă și bielorusă, la salutul obișnuit de la începutul partidei.

De menționat este faptul că cei 3 jucători de la Universitatea Craiova au încălcat protocolul UEFA, care presupune că toți jucătorii trebuie să se salute înainte de startul unei partide.

Romanchuk, Anzor și Teles au devenit primii jucători de la o echipă din România care apelează la un astfel de gest, de la începutul conflictului din Ucraina. Gestul a devenit însă un simbol în ultimii ani, prin care sportivii aleg să protesteze împotriva agresiunii ruse.