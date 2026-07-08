Jurnal Antena Sport | Ronny Labonne şi-a dezvăluit toate secretele în cantonamentul FCSB-ului din Olanda

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Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer!

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“Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup

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Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă

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Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală

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Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB

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