Jurnal Antena Sport | Thriller la Budapesta

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Foto Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal

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Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment

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Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri

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Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică”

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O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp”

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O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”