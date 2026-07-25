Jurnal Antena Sport | Thriller la Budapesta
Pentru prima oară în acest sezon de Formula 1, nu e o mașină Mercedes în pole. Lando Norris va pleca primul în Ungaria, mâine de la 15:45 la Antena 1.
Pentru prima oară în acest sezon de Formula 1, nu e o mașină Mercedes în pole. Lando Norris va pleca primul în Ungaria, mâine de la 15:45 la Antena 1.
Jurnal Antena Sport | Thriller la BudapestaJurnal Antena Sport | Thriller la Budapesta
Jurnal Antena Sport | E festival la stadionJurnal Antena Sport | E festival la stadion
Jurnal Antena Sport | Baciu vrea întăririJurnal Antena Sport | Baciu vrea întăriri
Probleme pentru colegul lui Max Verstappen în calificările din Ungaria! S-a răsucit pe circuitProbleme pentru colegul lui Max Verstappen în calificările din Ungaria! S-a răsucit pe circuit
Jurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăririJurnal Antena Sport | Pancu cere rapid întăriri