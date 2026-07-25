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Jurnal Antena Sport | Thriller la Budapesta

Pentru prima oară în acest sezon de Formula 1, nu e o mașină Mercedes în pole. Lando Norris va pleca primul în Ungaria, mâine de la 15:45 la Antena 1.

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