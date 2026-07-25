Gol incredibil în Farul – Corvinul! A marcat de la 60 de metri, la ultima fază a meciului

Golul de la 60 de metri al tânărului Goncear, în Farul - Corvinul / captura digisport.ro

Alexandru Goncear (17 ani) a reuşit un gol incredibil, de la 60 de metri, în minutul 90+7 al meciului Farul – Corvinul! La scorul de 1-0 pentru „marinari”, portarul Corvinului, Codruţ Sandu, s-a dus în atac, în încercarea hunedorenilor de a egala.

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Sandu a rămas la centrul terenului, deşi s-ar fi putut întoarce în urma unei acţiuni eşuate a hunedorenilor. A pasat către Abualnadi, care a pierdut mingea. Goncear a recuperat şi şi-a încercat norocul de la 60 de metri. Tânărul de 17 ani a înscris cel mai frumos gol din cariera lui, amintind de reuşite ale lui Gică Hagi, David Beckham şi, mai recent, Arda Guler.

Tânărul Alexandru Goncear a marcat golul de până acum al campionatului! A înscris de la 60 de metri

Farul a obţinut prima victorie a sezonului, cu 2-0. Înaintea golului lui Goncear, Ahlinvi a deschis scorul, în minutul 87.

Constănţenii au avut un penalty ratat, prin Radaslavescu. În acest meci Denis Alibec a ieşit accidentat de pe teren, în prima repriză a duelului constănţenilor cu hunedorenii.