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Jurnal Antena Sport | E festival la stadion

Berea s-a întors pe stadioanele din România, iar dinamoviștii au făcut festival în jurul stadionului Arcul de Triumf, înaintea derby-ului cu oltenii.

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