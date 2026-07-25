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Farul – Corvinul LIVE SCORE (17:30). Echipa lui Sabău țintește prima victorie a sezonului. Echipele probabile

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 14:26

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Farul – Corvinul LIVE SCORE (17:30). Echipa lui Sabău țintește prima victorie a sezonului. Echipele probabile

Ioan Ovidiu Sabău, alături de jucătorii de la Farul/ Sport Pictures

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Farul – Corvinul, duelul din etapa a doua a Ligii 1, va fi în format live score, pe as.ro, de la ora 17:30. Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău țintește prima victorie din noul sezon.

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Farul a fost învinsă la limită în prima rundă. U Cluj i-a învins pe constănțeni cu scorul de 2-1.

Farul – Corvinul LIVE SCORE (17:30)

De cealaltă parte, Corvinul a avut o revenire de vis, după 34 de ani, în Liga 1. Hunedorenii s-au impus cu un categoric 3-0 în duelul din prima rundă cu Csikszereda.

Farul și Corvinul s-au duelat anul trecut, în Cupa României. Constănțenii s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Răzvan Tănasă, calificându-se în grupele competiției.

Echipele probabile:

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  • Farul (4-3-3): R. Munteanu – D. Sîrbu, Dican, Larie (cpt.), Țicu – Alhinvi, Njike, Vînă – Doicaru, Alibec, Sylvestre
    Rezerve: Buzbuchi, Bouzamoucha, Gustavo, Kaminski, L. Banu, Ed. Radaslavescu, N. Popescu, Goncear, Grygorian, R. Tănasă, I. Cojocaru, C. Sima
    Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • Corvinul (4-2-3-1): Sandu – Iacob, F. Ilie, Manolache, Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Fabry, Yeboah, Pîrvulescu – Gillard
    Rezerve: Frânculescu, Blaga – Albino, Hrezdac, Ivancevic, Abualnadi, Bratu, Deaconu, Goodlad, Espinosa, Hayatu, Ilie
    Antrenor: Florin Maxim

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – Corvinul

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat duelul cu Corvinul și a subliniat că are alte așteptări de la elevii săi. Antrenorul care a preluat-o pe Farul în această vară susține că este o provocare proiectul la care s-a alăturat.

„Suntem la început de drum. Nu încerc să caut scuze, dar avem încă lucruri de pus la punct, ca identitate de joc sau ritm. Consider că mulți jucători pot mult mai mult de cât o fac până în acest moment. Nu mă refer numai la meciul de la Cluj, ci și la ce s-a întâmplat în pregătire. În astfel de condiții trebuie să găsesc soluții, să aduc jucătorii într-o formă bună, să-și recâștige încrederea, personalitatea, curajul. Toate acestea vin și de la un ritm bun, de la o pregătire foarte bună.

Trebuie să creăm cât mai rapid acel grup, acei jucători care dau identitate și efectiv se simt bine când sunt împreună în teren, se găsesc foarte bine. Aici trebuie să lucrăm foarte mult. Sunt niște provocări ale mele. Repet, nu sunt scuze, dar trebuie cunoscut cum stau lucrurile, așa e corect. Sunt convins că în scurt timp voi găsi soluțiile și-i voi aduce pe toți jucătrii la același nivel. Încă sunt jucători în urmă cu pregătirea și nu au ritm”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – Corvinul.

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