Farul – Corvinul LIVE SCORE (17:30). Echipa lui Sabău țintește prima victorie a sezonului. Echipele probabile

De cealaltă parte, Corvinul a avut o revenire de vis, după 34 de ani, în Liga 1. Hunedorenii s-au impus cu un categoric 3-0 în duelul din prima rundă cu Csikszereda.

Farul (4-3-3): R. Munteanu – D. Sîrbu, Dican, Larie (cpt.), Țicu – Alhinvi, Njike, Vînă – Doicaru, Alibec, Sylvestre

Rezerve: Buzbuchi, Bouzamoucha, Gustavo, Kaminski, L. Banu, Ed. Radaslavescu, N. Popescu, Goncear, Grygorian, R. Tănasă, I. Cojocaru, C. Sima

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

(4-3-3): R. Munteanu – D. Sîrbu, Dican, Larie (cpt.), Țicu – Alhinvi, Njike, Vînă – Doicaru, Alibec, Sylvestre Rezerve: Buzbuchi, Bouzamoucha, Gustavo, Kaminski, L. Banu, Ed. Radaslavescu, N. Popescu, Goncear, Grygorian, R. Tănasă, I. Cojocaru, C. Sima Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău Corvinul (4-2-3-1): Sandu – Iacob, F. Ilie, Manolache, Neacșa – Cărăruș, Ribeiro – Fabry, Yeboah, Pîrvulescu – Gillard

Rezerve: Frânculescu, Blaga – Albino, Hrezdac, Ivancevic, Abualnadi, Bratu, Deaconu, Goodlad, Espinosa, Hayatu, Ilie

Antrenor: Florin Maxim

Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – Corvinul

Ioan Ovidiu Sabău a prefațat duelul cu Corvinul și a subliniat că are alte așteptări de la elevii săi. Antrenorul care a preluat-o pe Farul în această vară susține că este o provocare proiectul la care s-a alăturat.

„Suntem la început de drum. Nu încerc să caut scuze, dar avem încă lucruri de pus la punct, ca identitate de joc sau ritm. Consider că mulți jucători pot mult mai mult de cât o fac până în acest moment. Nu mă refer numai la meciul de la Cluj, ci și la ce s-a întâmplat în pregătire. În astfel de condiții trebuie să găsesc soluții, să aduc jucătorii într-o formă bună, să-și recâștige încrederea, personalitatea, curajul. Toate acestea vin și de la un ritm bun, de la o pregătire foarte bună.

Trebuie să creăm cât mai rapid acel grup, acei jucători care dau identitate și efectiv se simt bine când sunt împreună în teren, se găsesc foarte bine. Aici trebuie să lucrăm foarte mult. Sunt niște provocări ale mele. Repet, nu sunt scuze, dar trebuie cunoscut cum stau lucrurile, așa e corect. Sunt convins că în scurt timp voi găsi soluțiile și-i voi aduce pe toți jucătrii la același nivel. Încă sunt jucători în urmă cu pregătirea și nu au ritm”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, înainte de Farul – Corvinul.