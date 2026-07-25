„Mă bucur că am marcat ca Hagi”. Prima reacție a puștiului de 17 ani de la Farul care a marcat de la 60 de metri

Alexandru Goncear, jucătorul de 17 ani crescut în academia Farului, a acordat o primă reacție după ce a marcat un „eurogol” în confruntarea dintre Farul și Corvinul din etapa a doua de Liga 1. Puștiul „marinarilor” a comparat reușita sa cu ce făcea Gică Hagi în perioada în care era fotbalist și a explicat cum a trăit în timp real faza la care a înscris.
Farul a învins-o pe Corvinul pe teren propriu într-un meci contând pentru etapa a doua din Liga 1. Constănțenii au obținut pe final victoria contra nou-promovatei grație reușitelor lui Ahlinvi (min. 83) și Goncear (min. 90+7), cel din urmă având o execuție superbă de la 60 de metri, profitând de eroarea portarului hunedorenilor, Codruț Sandu.
Goncear, extrem de dezinvolt după ce a marcat primul său gol în Liga 1 cu o execuție de generic
La scorul de 1-0 pentru „marinari”, portarul Corvinului s-a dus în atac, în încercarea hunedorenilor de a egala. Sandu a rămas la centrul terenului, deşi s-ar fi putut întoarce în urma unei acţiuni eşuate a hunedorenilor. A pasat către Abualnadi, care a pierdut mingea. Goncear a recuperat şi şi-a încercat norocul de la 60 de metri.
După meci, puștiul de 17 ani din vestiarul Farului a venit la interviu și a mărturisit că a rămas fără cuvinte când a văzut că mingea trimisă de el a ajuns în poartă. De asemenea, Goncear a comparat execuția sa cu cele pe care le avea Gică Hagi în trecut.
„Mă bucur foarte mult că am marcat primul gol. Am luat mingea, am văzut că portarul e ieșit și am zis să încerc. Sincer, când a căzut prima oară mingea am crezut că sare peste, dar când a căzut în plasă am rămas fără cuvinte.
(n.r. întrebat cu cine ar compara execuția sa) Doar cu a lui domnul Hagi, cum a și dat foarte multe în cariera lui. Mă bucur că am marcat și eu la fel.
I-am simțit nu slabi, vulnerabili, aveau un om în minus. (n.r. întrebat cui dedică golul) Părinților mei„, a spus puștiul de 17 ani, conform digisport.ro.
Pentru Goncear, reușita contra Corvinului a fost prima pentru el în Liga 1.
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