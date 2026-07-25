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Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal

Antena Sport Publicat: 25 iulie 2026, 12:58

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Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
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Clara Brasil (32 de ani) a vorbit, de-a lungul timpului, deschis despre relația cu omul care a condus fotbalul brazilian. Cei doi sunt împreună din 2019, dar anunțul oficial a apărut în spațiul public în 2021, de ziua lui Marco Polo del Nero.

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”Astăzi este ziua lui și postez o fotografie cu iubitul meu”, scria atunci Clara, pe rețelele de socializare. Acum, sud-americanca a spus cum a fost convinsă de iubitul său să-și înceapă cariera în muzică.

Mare fană a echipei de fotbal Atletico Mineiro, Clara este prezentatoarea emisiunii ”Miau & Latidos”, despre animale de companie, pe canalul RedeTV.

Marco Polo Del Nero, suspendat pe viață pentru corupție

Marco Polo Del Nero este un avocat și administrator sportiv brazilian. A fost președintele Confederației Braziliene de Fotbal, fost membru al Comitetului Executiv al CONMEBOL și al Comitetului Executiv al FIFA. Bărbatul de 85 de ani are o avere de mai multe milioane de euro. Site-urile de specialitate estimau averea lui, în trecut, la 5 milioane de euro.

În 2018, Del Nero a fost găsit vinovat pentru mită și corupție în mandatul său de membru al FIFA. A oferit și a acceptat cadouri și alte beneficii. A fost interzis pe viață din activitățile sportive la nivel internațional pentru conflict de interese, lipsă de loialitate și încălcarea regulilor generale de conduită. De asemenea, a primit o amendă de un milion de dolari.

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