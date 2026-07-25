Ioan Ovidiu Sabău, descătușat după 2-0 contra Corvinului: „Am avut curajul să jucăm”

Farul Constanța a bifat sâmbătă primul succes sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău în Liga 1, asta după ce a învins nou-promovata Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0.

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„Marinarii” au lovit de două ori în ultimele minute de joc, iar reușita din prelungiri a lui lui Alexandru Goncear a ridicat publicul în picioare la Ovidiu.

Neluțu Sabău, mulțumit după victoria contra Corvinului

Farul Constanța a obținut primele puncte din acest sezon, după victoria contra celor de la Corvinul Hunedoara, scor 2-0. După fluierul final, Neluțu Sabău s-a declarat mulțumit de evoluția și determinarea echipei sale.

„Aveam nevoie de această victorie. I-am felicitat pentru cum au intrat la încălzire, au fost tensionați și marcați de importanța acestui joc. Aveam mare nevoie de această victorie. Nu am văzut nicio fază, există VAR. Singura fază am văzut-o la golul lui Goncear, când jucătorul s-a împiedicat de minge.

Noi am controlat jocul, nu știu cum ar fi decurs 11 vs. 11, ar fi fost mai greu, am avut curajul să jucăm, nu și-au creat ocazii clare. Am fi putut fi surprinși, dar eu cred că e o victorie meritată”, a declarat Neluțu Sabău, potrivit digisport.ro.