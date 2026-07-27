Suma uriaşă pe care FCSB o pierde dacă nu se califică în Conference League!

Suma pe care FCSB o poate pierde dacă nu se califică în Conference League. Foto: AS

FCSB joacă în această vară pentru mult mai mult decât o simplă calificare în faza principală a Conference League. Miza este una financiară uriașă, deoarece prezența în competiția propriu-zisă garantează clubului venituri de milioane de euro încă din primul moment, la care se adaugă bonusurile pentru rezultate și încasările din bilete.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Doar calificarea în faza principală îi aduce campioanei României un cec de 3,17 milioane de euro din partea UEFA. În cazul în care FCSB este eliminată înainte de această fază, clubul pierde automat această sumă garantată și rămâne doar cu premiile aferente rundelor preliminare, considerabil mai mici.

Ce sumă de bani riscă FCSB să piardă dacă nu se califică în grupa principală din Conference League

Pe lângă bonusul de participare, fiecare rezultat pozitiv valorează bani importanți. O victorie este răsplătită cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro. Astfel, o echipă care obține trei victorii în faza principală mai încasează încă 1,2 milioane de euro doar din rezultate, fără a lua în calcul celelalte bonusuri.

Există și alte surse de venit. UEFA acordă bonusuri în funcție de locul ocupat în clasamentul fazei principale, iar calificarea în fazele eliminatorii aduce noi premii: 200.000 de euro pentru play-off, 800.000 de euro pentru optimi, 1,3 milioane pentru sferturi și 2,5 milioane pentru semifinale. Finalista primește 4 milioane de euro, iar câștigătoarea ajunge la un bonus total de 7 milioane de euro pentru ultimul act.

FCSB a pierdut meciul tur cu FK Auda, 2-3, la Bucureşti, şi joacă joi în Letonia pentru calificarea în turul 3, acolo unde ar putea da peste învingătoarea dintre Aluminij şi Dinamo City.

Meciul cu FK Auda ar putea aduce pierderi uriaşe pentru cei de la FCSB

La toate aceste sume se adaugă banii proveniți din pilonul de valoare (n.r. Value Pillar), mecanismul UEFA care recompensează cluburile în funcție de coeficientul european și valoarea pieței TV. Pentru un club precum FCSB, această componentă poate însemna încă aproximativ unul sau chiar câteva milioane de euro, în funcție de distribuția finală.