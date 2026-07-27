OFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansat

Autorul unui gol excepţional pentru Capul Verde împotriva Argentinei (2-3 după prelungiri) în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, Sidny Lopes Cabral, care joacă la Trabzonspor, a marcat cel mai frumos gol al competiţiei. Atât golul, cât şi turneul final, în întregime, s-au văzut exclusiv în Universul Antena.

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Golul lui Sidny Lopes Cabral a devansat reuşitele spectaculoase marcate de Eldor Shomurodov din Uzbekistan şi Wilson Isidor din Haiti, care s-au clasat pe locurile al doilea şi al treilea.

Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial!

Lopes Cabral succede lui Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard şi Richarlison în câştigarea acestui premiu.

„În clipa în care am trecut de adversar cu un dribling, am văzut o breşă şi m-am gândit: «Hai să încercăm»”, a spus bărbatul ale cărui părinţi s-au născut în Capul Verde „Şutez bine cu ambele picioare. Am văzut spaţiul liber şi mi-am îndreptat privirea spre colţul de sus al porţii. Am ţintit acolo şi am lovit mingea foarte bine.”

„Când am ridicat privirea şi am văzut mingea îndreptându-se spre colţul acela de sus, m-am gândit: «Ce naiba am făcut?» Nu-mi venea să cred. M-am uitat la coechipierii mei – toţi ţipau, cu mâinile la cap, plini de bucurie. Am început să alerg fără să mă gândesc. Abia atunci mi-am dat seama că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială. Toată lumea visează măcar să înscrie la Cupa Mondială, dar să înscrii în felul acesta, pe o scenă atât de importantă, împotriva unei echipe atât de puternice, a fost uimitor. Eram cu adevărat fericit”, a spus el, conform fifa.com.