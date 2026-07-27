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OFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansat

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 19:21

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Sidny Lopes Cabral, sărbătorind golul cu Argentina de la Mondial / Profimedia Images

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Autorul unui gol excepţional pentru Capul Verde împotriva Argentinei (2-3 după prelungiri) în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, Sidny Lopes Cabral, care joacă la Trabzonspor, a marcat cel mai frumos gol al competiţiei. Atât golul, cât şi turneul final, în întregime, s-au văzut exclusiv în Universul Antena.

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Golul lui Sidny Lopes Cabral a devansat reuşitele spectaculoase marcate de Eldor Shomurodov din Uzbekistan şi Wilson Isidor din Haiti, care s-au clasat pe locurile al doilea şi al treilea.

Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial!

Lopes Cabral succede lui Maxi Rodriguez, Diego Forlan, James Rodriguez, Benjamin Pavard şi Richarlison în câştigarea acestui premiu.

„În clipa în care am trecut de adversar cu un dribling, am văzut o breşă şi m-am gândit: «Hai să încercăm»”, a spus bărbatul ale cărui părinţi s-au născut în Capul Verde „Şutez bine cu ambele picioare. Am văzut spaţiul liber şi mi-am îndreptat privirea spre colţul de sus al porţii. Am ţintit acolo şi am lovit mingea foarte bine.”

„Când am ridicat privirea şi am văzut mingea îndreptându-se spre colţul acela de sus, m-am gândit: «Ce naiba am făcut?» Nu-mi venea să cred. M-am uitat la coechipierii mei – toţi ţipau, cu mâinile la cap, plini de bucurie. Am început să alerg fără să mă gândesc. Abia atunci mi-am dat seama că marcasem un gol spectaculos la Cupa Mondială. Toată lumea visează măcar să înscrie la Cupa Mondială, dar să înscrii în felul acesta, pe o scenă atât de importantă, împotriva unei echipe atât de puternice, a fost uimitor. Eram cu adevărat fericit”, a spus el, conform fifa.com.

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Cele 65.000 de persoane din Miami Stadium – şi mulţimile care urmăreau meciul din întreaga lume – au fost martore la acea euforie. În timp ce Lopes Cabral alerga fără oprire, mama sa, Teresa, a leşinat.

„Mama leşinase când am marcat”

„Înainte de meci, le-am spus mamei şi iubitei mele că, dacă voi marca, voi alerga spre ele”, a explicat el. „Când am ajuns acolo, am văzut-o pe mama plângând; nici măcar nu-şi dăduse seama că eram chiar acolo. Toată lumea era ocupată să o îngrijească, pentru că leşinase când am marcat!”

Mama lui Lilian Thuram a leşinat, după cum se ştie, după ce şi-a văzut fiul marcând al doilea gol împotriva Croaţiei în semifinalele Cupei Mondiale din 1998, iar Lopes Cabral a urmat exemplul unui alt fundaş lateral al Franţei, Benjamin Pavard, devenind al doilea jucător de pe această poziţie – una mai puţin obişnuită în competiţiile pentru cele mai frumoase goluri – care a reuşit această performanţă.

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Unul dintre votanţi a fost un alt fundaş lateral, o legendă a Braziliei şi a clubului Real Madrid.

„După meci, am primit un mesaj de la Marcelo”, a explicat jucătorul în vârstă de 23 de ani. „El este unul dintre cei mai mari idoli ai mei. L-am admirat întotdeauna. Este fundaş stânga, joacă cu ambele picioare şi are o tehnică excelentă. Mi-a spus că a votat pentru golul meu ca fiind cel mai bun al turneului! I-am răspuns: «Mulţumesc foarte mult! Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc. Sunt atât de emoţionat şi onorat că m-ai văzut jucând.» Iar el a spus: «A fost o plăcere să te văd jucând; eşti cu adevărat bun.» Eu am rămas fără cuvinte! Nu-mi venea să cred când am primit mesajul lui”.

Ascensiunea în carieră a lui Lopes Cabral a fost la fel de incredibilă. Acum trei ani, juca în divizia a cincea din Germania şi folosea saci de gunoi pe post de perdele improvizate. Povestea sa de viaţă, de la sărăcie la bogăţie, are acum un epilog fascinant: unul dintre cele mai prestigioase trofee din fotbal.

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