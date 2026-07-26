Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvală

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Foto Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal

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Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova

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Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

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Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi”

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Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el

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Primul jucător care e OUT de la Universitatea Craiova, după umilința cu Dinamo. Decizia luată de conducerea oltenilor