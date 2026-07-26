Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvală
FCSB îşi odihneşte titularii cu Csikszereda. Cinci jucători au sărit din prima echipă. Certat de patron, Târnovanu rămâne în poartă.
FCSB îşi odihneşte titularii cu Csikszereda. Cinci jucători au sărit din prima echipă. Certat de patron, Târnovanu rămâne în poartă.
Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvalăJurnal Antena Sport | Fanii dau năvală
Jurnal Antena Sport | Tot mai sus!Jurnal Antena Sport | Tot mai sus!
Dezastru pentru Oscar Piastri! Pilotul McLaren a abandonat în cursa Marelui Premiu al UngarieiDezastru pentru Oscar Piastri! Pilotul McLaren a abandonat în cursa Marelui Premiu al Ungariei
Jurnal Antena Sport | Thriller la BudapestaJurnal Antena Sport | Thriller la Budapesta
Jurnal Antena Sport | E festival la stadionJurnal Antena Sport | E festival la stadion