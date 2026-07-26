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Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvală

FCSB îşi odihneşte titularii cu Csikszereda. Cinci jucători au sărit din prima echipăCertat de patron, Târnovanu rămâne în poartă.

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