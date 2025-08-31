Jurnal Antena Sport | Victorie cu gust amar - Antena Sport

Mirel Rădoi, discurs furibund la conferinţă: “Nici hârtie nu vor să ne dea. Voiam doar să plecăm odată”

Vlad Chiricheş, umilit de Gigi Becali în CFR Cluj – FCSB. A fost schimbat după 29 de minute. Cum a reacţionat

Valeriu Iftime a reacționat după ce Mirel Rădoi a criticat condițiile de la Botoșani: “Să își vadă de treaba lui”

LIVE SCORE Rayo Vallecano – Barcelona se joacă ACUM. Andrei Rațiu e titular! Programul stranierilor

VIDEO Santa Clara – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica e rezervă! Alverca – Benfica 1-2

LIVE SCORE Inter – Udinese 1-2. Cristi Chivu meci „de foc” cu echipa lui Răzvan Sava

Foto Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali

VIDEO Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut

Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc

Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat”

Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva

