Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia - Antena Sport

Şeful departamentului de scouting de la Universitatea Craiova, Fabio Torres, şi-a reziliat contrcatul la o jumătate de an de la venirea la echipă. El a decis să revină în Portugalia, unde va îndeplini aceeaşi funcţie, la nou-promovata în prima ligă, AVS SAD. Echipa ocupă ultimul loc în Liga Portugal, cu numai 3 puncte după 12 etape, anunţă Pro Sport.

Fabio Torres a lucrat alături de Mario Felgueiras la politica de transferuri a Universităţii Craiova. “Fabio Torres se întoarce în Portugalia și este noul șef de scouting pentru AVS. Scouterul portughez a ocupat anterior funcția de șef de scouting pentru Universitatea Craiova din România în ultima perioadă”, scriu cei de la Cabina Desportiva.

Fabio Torres (36 de ani) a mai activat ca director sportiv al formaţiei din Liga a III-a portugheză, Sao Joao de Ver, după ce a fost şef de scouting la o altă formaţie din eşalonul al treilea lusitan, Torreense.