Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din America înaintea barajului cu Turcia din luna martie a anului viitor, în direct!

Vineri, în cadrul ediției speciale Observator, de la ora 19.00, Antena 1 transmite evenimentul organizat de FIFA la Washington D.C. ce îi are ca prezentatori pe actorul de comedie Kevin Hart și pe super modelul Heidi Klum, cu momente de cântec marca Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și The Village People. Evenimentul va fi comentat de Andrei Rădulescu din cabina de comentariu, iar în platoul Observator vor comenta prezentatorul Observator, Florin Căruceru, prezentatorul Antena Sport, Dan Pavel și foşti jucători care au evoluat pentru România la Campionatul Mondial. Casa Albă a confirmat prezenta președintelui SUA, Donald Trump, acesta urmând să primească premiul FIFA pentru pace, nou înființat de forul mondial.

Antena transmite în exclusivitate World Cup în România, în 2026 și 2030!

România joacă barajul de calificare în luna martie. Și naționala României își află potențiala grupă de la Cupa Mondială din 2026. Dar ca să ajungă în America, echipa lui Lucescu trebuie să treacă de barajul cu Turcia și apoi de Slovacia sau Kosovo în luna martie a anului viitor!

Echipele care intră în tragerea la sorți