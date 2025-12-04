Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Antena Sport Publicat: 4 decembrie 2025, 13:52

Comentarii
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Cupa Mondială - Antena 1

Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din America înaintea barajului cu Turcia din luna martie a anului viitor, în direct!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vineri, în cadrul ediției speciale Observator, de la ora 19.00, Antena 1 transmite evenimentul organizat de FIFA la Washington D.C. ce îi are ca prezentatori pe actorul de comedie Kevin Hart și pe super modelul Heidi Klum, cu momente de cântec marca Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger și The Village People. Evenimentul va fi comentat de Andrei Rădulescu din cabina de comentariu, iar în platoul Observator vor comenta prezentatorul Observator, Florin Căruceru, prezentatorul Antena Sport, Dan Pavel și foşti jucători care au evoluat pentru România la Campionatul Mondial. Casa Albă a confirmat prezenta președintelui SUA, Donald Trump, acesta urmând să primească premiul FIFA pentru pace, nou înființat de forul mondial.

Antena transmite în exclusivitate World Cup în România, în 2026 și 2030!

România joacă barajul de calificare în luna martie. Și naționala României își află potențiala grupă de la Cupa Mondială din 2026. Dar ca să ajungă în America, echipa lui Lucescu trebuie să treacă de barajul cu Turcia și apoi de Slovacia sau Kosovo în luna martie a anului viitor!

Echipele care intră în tragerea la sorți

  • Urna 1: SUA, Canada, Mexic, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Țările de Jos, Belgia, Germania
  • Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
  • Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off-ul European A, B, C și D, FIFA Turneul Play-Off 1 și 2
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu și Dan Nistor semnează „la pachet”! „Suntem în discuții avansate”. Exclusiv
14:35
O jucătoare de top din Rusia îşi schimbă naţionalitatea! Ţara occidentală pe care o va reprezenta
14:15
Negocieri avansate pentru Alexandru Chipciu și Dan Nistor. Clubul care le-a pus contractele pe masă
14:11
EXCLUSIVOvidiu Mihăilă, mesaj tranşant după gestul incredibil făcut de Bazaliu: “Dacă mai vrea să facă parte din lot…”
13:58
După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an
13:49
Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii
13:44
VIDEOJamal Murray, 52 de puncte în victoria lui Denver Nuggets, 135-120 cu Indiana Pacers
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 3 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 4 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 5 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 6 UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz