După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an - Antena Sport

După Ngezana, un alt jucător lasă FCSB pentru naţională. Ce meciuri ratează pe final de an

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 13:58

Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a fost convocat în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni şi ratează meciurile de final de an. După el, un alt fotbalist părăseşte FCSB şi merge la naţională, cu destinaţia Benin.

David Kiki, fundașul stânga de la FCSB, a prins lotul preliminar de 30 de jucători ai naționalei Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni. David Kiki va pleca la națională după meciul roș-albaștrilor cu Dinamo, de sâmbătă. Totuşi, el nu se mai află în planurile lui Gigi Becali, şi oricum şansele erau minime ca el să intre în derby.

Fundașul stânga nu va fi în lotul roș-albaștrilor pentru meciurile cu Feyenoord (11 decembrie), Unirea Slobozia (15 decembrie) și Rapid (21 decembrie).

Kiki e ca şi plecat de la FCSB

Primii jucători care vor pleca de la FCSB în 2026 sunt Malcom Edjouma, Vlad Chiricheș și David Kiki. Dacă primul menționat este la final de contract, ceilalți doi mai au înțelegeri valabile până în vară, însă li se va propune rezilierea. În cazul în care nu vor dori să plece, Chiricheș și Kiki nu vor mai evolua pentru FCSB.

