Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii - Antena Sport

Motivul pentru care Politic nu şi-a făcut loc în echipa FCSB-ului cu UTA, deşi campioana a jucat cu copiii

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 13:49

Dennis Politic / Sport Pictures

Dennis Politic (25 de ani) a făcut deplasarea la meciul de Cupă cu UTA, dar nu a evoluat niciun minut. Acest lucru a reprezentat o surpriză, în condiţiile în care în echipa de start a FCSB-ului au fost Andrei Dăncuş (16 ani), Denis Colibăşanu (18 ani) şi Robert Necşulescu (18 ani). Cel din urmă a şi încasat un cartonaş roşu, după ce a ridicat piciorul prea sus şi şi-a lovit un adversar.

Potrivit gsp.ro, Dennis Politic nu a jucat niciun minut cu UTA din pricina unei probleme medicale.

Dennis Politic n-a jucat deloc cu UTA din pricina unei probleme medicale

Fostul căpitan al “câinilor”, care l-a costat aproape 2 milioane de euro pe Becali (970.000 de euro plus Musi, cotat la 900.000 de euro), a avut mai multe probleme medicale în ultima vreme. Şi atunci când evolua la Dinamo a ratat multe partide. Becali era convins, atunci când a decis să îl transfere, că va reuşi să rezolve această situaţie, care l-a ţinut departe de gazon pe Politic la Dinamo.

Chiar şi atunci când a fost apt de joc Politic nu a impresionat în tricoul FCSB-ului. Are un singur gol în 9 meciuri jucate în campionat. A reuşit însă un gol foarte important în Supercupa României, câştigată de FCSB cu CFR Cluj, cu 2-1. Politic a deschis atunci scorul în minutul 48, cu un şut de senzaţie, contribuind la victoria ce i-a adus FCSB-ului un trofeu în acest sezon. Politic a mai înscris o dată în tricoul campioanei, în meciul câştigat de roş-albaştri, cu 3-1, cu Drita, în deplasare, în preliminariile Europa League.

FCSB a fost învinsă ruşinos, cu 3-0, de UTA în Cupa României. În ultima etapă a grupelor Cupei României campioana va juca împotriva Craiovei, tot în deplasare, la fel ca în cazul primelor două jocuri. Becali a precizat că echipa de start a FCSB-ului cu Craiova depinde de şansele pe care le va mai avea la calificare atunci campioana.

