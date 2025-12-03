UTA - FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad - Antena Sport

Min. 33: Cartonaș roșu FCSB! Necșulescu este eliminat după analiza VAR, în urma unui fault dur la Benga.

Min. 1: Start de meci la Arad!

UTA (4-2-3-1) : Gorcea – Iacob, Stolnik, Benga, Padula – Odada, Sota – Costache, Roman, Țăroi – Coman. Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Alomerovic, Van Durmen, Ov. Popescu, Matei, Abdallah, Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea

Farul – Dinamo 0-0

Final de meci!

Min. 53: Gol anulat Dinamo! Oaspeții au reușit să marcheze la Ovidiu, dar golul a fost anulat.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză! Egalitate între Farul și Dinamo, fără ocazii notabile de gol.

Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

Update: Karamoko s-a accidentat la încălzire și Cătălin Cîrjan a fost introdus titular de Zeljko Kopic.

Farul Constanța (4-4-2 ): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Programul zilei

Primul meci de miercuri va fi între două echipe de eșalon inferior, și anume Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița. Niciuna dintre ele nu a punctat după prima etapă în Grupa B, după ce au suferit eșecuri cu Universitatea Craiova, respectiv FCSB.

Celălalt duel din Grupa B este cel de la 21:00, când UTA Arad și FCSB se întâlnesc în zona de vest a României. Roș-albaștrii au trei puncte, în timp ce echipa lui Mihalcea are unul singur după egalul cu Petrolul.

Rivala FCSB-ului, Dinamo, joacă mai devreme contra Farului, la ora 18:30, în Grupa D. Alb-roșiii au înFarul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul completvins-o în prima etapă pe CS Dinamo, în timp ce Farul a obținut un punct contra Botoșaniului. În celălalt meci din grupă, FC Botoșani dă peste Hermannstadt de la ora 17:00.