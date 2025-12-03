UTA - FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad - Antena Sport

Cupa României a continuat miercuri cu noi meciuri din etapa cu numărul 2. După ce în prima zi a acestei runde FC Argeș a produs surpriza zilei, reușind să o învingă pe Rapid, acum a venit rândul celor de la UTA să arunce bomba.
Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea s-a impus clar în fața campioanei FCSB, în urma unui meci pe care formația antrenată de Elias Charalambous l-a încheiat în 10 oameni.
Rezultatele zilei de miercuri în Cupa României
- Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița 1-2
- FC Botoșani – FC Hermannstadt 1-3
- Farul – Dinamo 0-0
- UTA Arad – FCSB 3-0
UTA – FCSB 3-0
Final de meci!
Min. 90+4: Gol UTA! Alomerovic face 3-0 pentru arădeni.
Min. 60: Gol UTA! Coman dublează avantajul gazdelor.
Min. 54: Gol UTA! Valentin Costache îl învinge pe Zima cu un șut plasat.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză pe stadionul din Arad! Gazdele domină autoritar partida și au avut numeroase ocazii la poarta apărată de Zima.
Min. 33: Cartonaș roșu FCSB! Necșulescu este eliminat după analiza VAR, în urma unui fault dur la Benga.
Min. 1: Start de meci la Arad!
- UTA (4-2-3-1): Gorcea – Iacob, Stolnik, Benga, Padula – Odada, Sota – Costache, Roman, Țăroi – Coman. Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Alomerovic, Van Durmen, Ov. Popescu, Matei, Abdallah, Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
- FCSB (4-2-3-1): Zima – Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki – Alhassan, Edjouma – Colibășanu, Oct. Popescu, Necșulescu – Thiam. Rezerve: M. Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous
Farul – Dinamo 0-0
Final de meci!
Min. 53: Gol anulat Dinamo! Oaspeții au reușit să marcheze la Ovidiu, dar golul a fost anulat.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză! Egalitate între Farul și Dinamo, fără ocazii notabile de gol.
Min. 1: Start de meci la Ovidiu!
Update: Karamoko s-a accidentat la încălzire și Cătălin Cîrjan a fost introdus titular de Zeljko Kopic.
- Farul Constanța (4-4-2): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu
- Dinamo (4-3-3): A. Roșca – Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Mărginean – Caragea, Pop, Cîrjan. Rezerve: Epassy, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis. Antrenor: Zeljko Kopic
Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Programul zilei
Primul meci de miercuri va fi între două echipe de eșalon inferior, și anume Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița. Niciuna dintre ele nu a punctat după prima etapă în Grupa B, după ce au suferit eșecuri cu Universitatea Craiova, respectiv FCSB.
Celălalt duel din Grupa B este cel de la 21:00, când UTA Arad și FCSB se întâlnesc în zona de vest a României. Roș-albaștrii au trei puncte, în timp ce echipa lui Mihalcea are unul singur după egalul cu Petrolul.
Rivala FCSB-ului, Dinamo, joacă mai devreme contra Farului, la ora 18:30, în Grupa D. Alb-roșiii au înFarul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul completvins-o în prima etapă pe CS Dinamo, în timp ce Farul a obținut un punct contra Botoșaniului. În celălalt meci din grupă, FC Botoșani dă peste Hermannstadt de la ora 17:00.
