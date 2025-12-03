UTA - FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad - Antena Sport

Închide meniul
UTA – FCSB 3-0, în Cupa României. Campioana României, surclasată de echipa lui Adrian Mihalcea la Arad

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 22:54

Comentarii
UTA - FCSB / Sportpictures

Cupa României a continuat miercuri cu noi meciuri din etapa cu numărul 2. După ce în prima zi a acestei runde FC Argeș a produs surpriza zilei, reușind să o învingă pe Rapid, acum a venit rândul celor de la UTA să arunce bomba.

Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea s-a impus clar în fața campioanei FCSB, în urma unui meci pe care formația antrenată de Elias Charalambous l-a încheiat în 10 oameni.

Rezultatele zilei de miercuri în Cupa României

  • Sănătatea Cluj – Gloria Bistrița 1-2
  • FC Botoșani – FC Hermannstadt 1-3
  • Farul – Dinamo 0-0
  • UTA Arad – FCSB 3-0

Final de meci! 

Min. 90+4: Gol UTA! Alomerovic face 3-0 pentru arădeni.

Min. 60: Gol UTA! Coman dublează avantajul gazdelor.

Min. 54: Gol UTA! Valentin Costache îl învinge pe Zima cu un șut plasat.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză pe stadionul din Arad! Gazdele domină autoritar partida și au avut numeroase ocazii la poarta apărată de Zima. 

Min. 33: Cartonaș roșu FCSB! Necșulescu este eliminat după analiza VAR, în urma unui fault dur la Benga.

Min. 1: Start de meci la Arad!

  • UTA (4-2-3-1): Gorcea – Iacob, Stolnik, Benga, Padula – Odada, Sota – Costache, Roman, Țăroi – Coman. Rezerve: Iliev, Țuțu, Poulolo, Alomerovic, Van Durmen, Ov. Popescu, Matei, Abdallah, Barbu. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • FCSB (4-2-3-1): Zima – Pantea, Dăncuș, Chiricheș, Kiki – Alhassan, Edjouma – Colibășanu, Oct. Popescu, Necșulescu – Thiam. Rezerve: M. Popa, Udrea, Ilie, Politic, Ciobanu, Alecsandroaie, Manolache, D. Popa. Antrenor: Elias Charalambous

Farul – Dinamo 0-0

Final de meci! 

Min. 53: Gol anulat Dinamo! Oaspeții au reușit să marcheze la Ovidiu, dar golul a fost anulat.

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză! Egalitate între Farul și Dinamo, fără ocazii notabile de gol. 

Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

Update: Karamoko s-a accidentat la încălzire și Cătălin Cîrjan a fost introdus titular de Zeljko Kopic.

  • Farul Constanța (4-4-2): R. Munteanu – D. Maftei, Ș. Duțu, L. Pellegrini, S. Furtado – Grigoryan, Nikolov, Dican, Sima – Markovic, Vojtus. Rezerve: Buzbuchi, Tănasă, Costyn Gheorghe, Doicaru, Radaslavescu, Sîrbu, Goncear, Ramalho, Marincean. Antrenor: Ianis Zicu
  • Dinamo (4-3-3): A. Roșca – Kyriakou, Boateng, Stoinov, Opruț – Milanov, Gnahore, Mărginean – Caragea, Pop, Cîrjan. Rezerve: Epassy, Tabuncic, Perica, Mazilu, Toader, Bărbulescu, Soro, Sivis. Antrenor: Zeljko Kopic

Farul – Dinamo și UTA – FCSB, în Cupa României. Programul zilei

Primul meci de miercuri va fi între două echipe de eșalon inferior, și anume Sănătatea Cluj și Gloria Bistrița. Niciuna dintre ele nu a punctat după prima etapă în Grupa B, după ce au suferit eșecuri cu Universitatea Craiova, respectiv FCSB.

Celălalt duel din Grupa B este cel de la 21:00, când UTA Arad și FCSB se întâlnesc în zona de vest a României. Roș-albaștrii au trei puncte, în timp ce echipa lui Mihalcea are unul singur după egalul cu Petrolul.

Rivala FCSB-ului, Dinamo, joacă mai devreme contra Farului, la ora 18:30, în Grupa D. Alb-roșiii au înFarul – Dinamo și UTA – FCSB, cele mai importante meciuri ale zilei în Cupa României. Programul completvins-o în prima etapă pe CS Dinamo, în timp ce Farul a obținut un punct contra Botoșaniului. În celălalt meci din grupă, FC Botoșani dă peste Hermannstadt de la ora 17:00.

Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz