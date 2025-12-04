Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! - Antena Sport

Închide meniul
4 decembrie 2025, 11:32

Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
Diana Şucu, Dan Şucu şi cei doi băieţi ai lor, Dan-Matei şi Andrei / Instagram

Dan Şucu (62 de ani) plănuieşte dezvoltarea celui mai mare proiect imobiliar al său de până acum, alături de partenerul său, Redport.

Investiţia totală va fi de 180 de milioane de euro, iar complexul Infinity Nord, pe care Şucu şi Redport îl dezvoltă în Străuleşti, va cuprinde în total circa 1.250 de apartamente.

Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro alături de un partener de afaceri

Dan Şucu l-a luat alături de el în afacerea imobiliară în care s-a implicat şi pe fiul său cel mare, Dan-Matei Şucu (19 ani), fost jucător la Rapid. Acesta a renunţat la fotbal, după ce semnase primul lui contract de profesionist cu Rapid, pentru a se concentra pe afaceri şi studii.

Dan-Matei Şucu e implicat într-un alt proiect imobiliar al tatălui său, The Level, care a necesitat o investiţie de 13 milioane de euro, informează profit.ro. Celălalt băiat al lui Dan Şucu, Andrei Şucu (16 ani), îşi continuă cariera de jucător la Rapid, el semnând, recent, primul său contract de profesionist cu echipa tatălui său.

Dan Şucu are o avere estimată la 300 de milioane de euro. Proprietarul Mobexpert deţine două cluburi, Rapid şi Genoa. Pachetul majoritar de acţiuni de la Genoa a fost cumpărat de Dan Şucu în luna decembrie a anului trecut, cu o sumă de 40 de milioane de euro. Genoa se confrunta cu mari probleme financiare şi risca falimentul. În primul său sezon ca patron al lui Genoa, Dan Şucu a reuşit salvarea de la retrogradare. Echipa a terminat campionatul pe locul 13. În prezent Genoa e pe 16 în Serie A, părăsind zona roşie după victoria cu Verona, 2-1. Genoa a fost eliminată din Cupa Italiei, după ce a fost învinsă ruşinos, cu 4-0, de Atalanta. Nicolae Stanciu a evoluat 71 de minute în partida cu Atalanta.

Dan Şucu
Dan Şucu
Dan Șucu
